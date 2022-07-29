Про це ексклюзивно 24 каналу розповів генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос. Він назвав вимоги, які потрібні для успішного контрнаступу наших оборонців.

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Ресурси росіян

За його словами, росіяни через відкриту або закриту мобілізацію можуть запросто поповнювати свої резерви. Через велике населення країни вони можуть "закривати" людські ресурси, якщо у цьому буде потреба. Інше питання – як вони подаватимуть це своєму народу.

Зміна тактики

Разом з тим для того, щоб наростити можливості їм потрібно декілька речей: час та ресурси (зокрема, матеріальні).

Сергій Кривонос Генерал Збройних Сил України Хоча артилерійських засобів у них достатньо, снарядів теж, ми завдяки активному використанню HIMARS змусили їх змінити тактику. Вони це зараз зробили й віднесли системи логістичного забезпечення подалі від лінії фронті.

Відповідно, це впливає на їхню реакцію на певні загрози – вона стала повільнішою. Однак це не означає, що вони повністю втратили свої спроможності.

"Не забуваймо, що у них ще досить потужна авіація, ракетні війська й артилерія. Вони це можуть в комплексі застосовувати, щоб протидіяти нашому контрнаступу", – зазначив Кривонос.

Вимоги для успішного контрнаступу

Як додав генерал, щоб контрнаступ не перетворився на "м'ясорубку" й був успішним в умовах сучасної війни ми мусимо дотриматись декількох вимог:

ворог мусить "видихнутись", його потрібно зупинити;

маємо відрізати систему підходів резервів агресора;

створити перевагу над ворогом на певній ділянці, зокрема над його системами вогневого ураження.

Повністю інтерв'ю з Кривоносом: дивіться відео

Коли відбудеться контрнаступ ЗСУ