Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он назвал требования, необходимые для успешного контрнаступления наших защитников.
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Ресурсы россиян
По его словам, россияне из-за открытой или закрытой мобилизации могут запросто пополнять свои резервы. Из-за большого населения страны они могут "закрывать" человеческие ресурсы, если это потребуется. Другой вопрос – как они будут преподносить это своему народу.
Смена тактики
Вместе с тем для того, чтобы нарастить возможности, им нужно несколько вещей: время и ресурсы (в частности, материальные).
Хотя артиллерийских средств у них достаточно, снарядов тоже, благодаря активному использованию HIMARS заставили их изменить тактику. Они это сделали и отнесли системы логистического обеспечения подальше от линии на фронте.
Соответственно, это влияет на их реакцию на определенные угрозы – она стала медленнее. Однако это не означает, что они полностью утратили свои возможности.
"Не забывайте, что у них еще достаточно мощная авиация, ракетные войска и артиллерия. Они это могут в комплексе применять, чтобы противодействовать нашему контрнаступлению", – отметил Кривонос.
Требования для успешного контрнаступления
Как добавил генерал, чтобы контрнаступление не превратилось в "мясорубку" и было успешным в условиях современной войны мы должны выполнить несколько требований:
- враг должен "выдохнуться", его нужно остановить;
- должны отрезать систему подходов резервов агрессора;
- создать преимущество над врагом на определенном участке, в частности, над его системами огневого поражения.
Полностью интервью с Кривоносом: смотрите видео
Когда произойдет контрнаступление ВСУ
- На днях Вооруженные Силы Украины полностью уволили населенные пункты Ивановка, Андреевка и Лозовое в Херсонской области. В то же время британская разведка уверяет, что контрнаступление уже началось.
- Впрочем, киборг и народный депутат Роман Костенко рассказал 24 каналу, что, скорее всего, это лишь подготовка к контрнаступлению или только его маленькая начальная часть.
- бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он дал прогноз, когда именно произойдет серьезное контрнаступление ВСУ. По его словам, в войне наступил такой момент, когда российские войска практически не могут продвигаться вперед.