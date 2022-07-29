Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он назвал требования, необходимые для успешного контрнаступления наших защитников.

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Ресурсы россиян

По его словам, россияне из-за открытой или закрытой мобилизации могут запросто пополнять свои резервы. Из-за большого населения страны они могут "закрывать" человеческие ресурсы, если это потребуется. Другой вопрос – как они будут преподносить это своему народу.

Смена тактики

Вместе с тем для того, чтобы нарастить возможности, им нужно несколько вещей: время и ресурсы (в частности, материальные).

Сергей Кривонос Генерал Вооруженных Сил Украины Хотя артиллерийских средств у них достаточно, снарядов тоже, благодаря активному использованию HIMARS заставили их изменить тактику. Они это сделали и отнесли системы логистического обеспечения подальше от линии на фронте.

Соответственно, это влияет на их реакцию на определенные угрозы – она стала медленнее. Однако это не означает, что они полностью утратили свои возможности.

"Не забывайте, что у них еще достаточно мощная авиация, ракетные войска и артиллерия. Они это могут в комплексе применять, чтобы противодействовать нашему контрнаступлению", – отметил Кривонос.

Требования для успешного контрнаступления

Как добавил генерал, чтобы контрнаступление не превратилось в "мясорубку" и было успешным в условиях современной войны мы должны выполнить несколько требований:

враг должен "выдохнуться", его нужно остановить;

должны отрезать систему подходов резервов агрессора;

создать преимущество над врагом на определенном участке, в частности, над его системами огневого поражения.

Полностью интервью с Кривоносом: смотрите видео

Когда произойдет контрнаступление ВСУ