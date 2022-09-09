Когда выйдем на границы – кремль не поднимет белое знамя, – Катков о действиях россии после поражения

Война россии против Украины сегодня – не похожа ни на одну из предыдущих войн за последние 20-30 лет. Именно поэтому не стоит рассчитывать на то, что россия подпишет акт о капитуляции после того, как мы вернем все наши земли в границах 1991 года.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он также отметил, что в материале, опубликованном Залужным на Укринформе, говорится, что россия может вести дистанционную войну – у нее есть все средства поражения для любой точки в Украине.

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Допустим, мы вышли на наши границы 1991 года, нужно понимать, что кремль не поднимет белое знамя и не остановится,

– убежден Катков.

По его словам, освобождение всей территории Украины не может быть триггером для кремля, чтобы принять капитуляцию.

В таких условиях Олег Катков говорит, что ситуация может разворачиваться так, что россияне продолжат систематические ракетные обстрелы, например.

"Именно поэтому, стратегически правильным решением для нас, будет получение высокоточного дальнобойного оружия", – резюмирует он.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео

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