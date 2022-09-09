Про це під час стріму для 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. Він також зазначив, що у матеріалі, який опублікував Залужний на Укрінформі, йдеться про те, що росія може вести дистанційну війну – в неї є всі засоби ураження для будь-якої точки в Україні.

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Припустимо, ми вийшли на наші кордони 1991 року, потрібно розуміти, що кремль не підійме білий прапор і не зупиниться,

– переконаний Катков.

За його словами, звільнення всієї території України, не може бути тригером для Кремля, аби прийняти капітуляцію.

За таких умов, Олег Катков каже, що ситуація може розгортатись так, що росіяни продовжать систематичні ракетні обстріли, наприклад.

"Саме тому, стратегічно правильним рішенням для нас, буде отримання високоточної далекобійної зброї", – резюмує він.

Повний стрім із Олегом Катковим: дивіться відео

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