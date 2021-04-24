Когда выйдет долгожданное расследования Bellingcat о деле ЧВК "Вагнера"
Расследование об операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" будут пытаться опубликовать в ближайшее время. Правда, говорится о сокращенной версии. Ведь для создания большого расследования понадобится еще несколько месяцев.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев. Также он сообщил, что на ресурсы проекта в течение последних 3 дней осуществляли массированные хакерские атаки. Даже при включении в студии возникли проблемы со связью.
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Что говорят в Bellingcat об ожидаемом расследовании по ЧВК "Вагнера"
По словам Грозева, журналисты сначала опубликуют текстовую версию расследования. Также есть вероятность выхода получасового видео – неполной ленты. Когда же полностью завершат фильм – Грозев не уточнил.
Нельзя привязываться к конкретным датам. Люди, которые назвали дату выхода нового "Джеймса Бонда", уже на 2 года опоздали. Поэтому мы не стали ждать окончания подготовки фильма, которая займет еще несколько месяцев. А решили сделать текстовую версию вместе с телевизионным форматом,
– отметил расследователь.
Спецоперация по задержанию вагнеровцев : что нужно знать
- В Беларуси в июле 2020 задержали 33 россиян, причастных к частному военному формированию "Вагнера".
- Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед президентскими выборами.
- В начале сентября появилась информация, что Служба безопасности Украины была причастна к задержанию, то есть это была спецоперация. Однако в спецслужбе слухи не подтвердили.
- Впоследствии Беларусь отдала вагнеровцев России.
- Расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства о плане спецоперации , которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ.
- По словам журналиста Юрия Бутусова, спецоперация была продумана до секунды. В итоге Россия даже не имела бы никакого шанса обвинить Украину во враждебных действиях.
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