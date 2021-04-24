Расследование об операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" будут пытаться опубликовать в ближайшее время. Правда, говорится о сокращенной версии. Ведь для создания большого расследования понадобится еще несколько месяцев.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев. Также он сообщил, что на ресурсы проекта в течение последних 3 дней осуществляли массированные хакерские атаки. Даже при включении в студии возникли проблемы со связью.

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Что говорят в Bellingcat об ожидаемом расследовании по ЧВК "Вагнера"

По словам Грозева, журналисты сначала опубликуют текстовую версию расследования. Также есть вероятность выхода получасового видео – неполной ленты. Когда же полностью завершат фильм – Грозев не уточнил.

Нельзя привязываться к конкретным датам. Люди, которые назвали дату выхода нового "Джеймса Бонда", уже на 2 года опоздали. Поэтому мы не стали ждать окончания подготовки фильма, которая займет еще несколько месяцев. А решили сделать текстовую версию вместе с телевизионным форматом,

– отметил расследователь.

Обратите внимание! Ранее выход ленты о вагнеровцах анонсировали на 15 марта. Впоследствии появилась информация, что премьеру перенесли на 5 апреля. Однако в Bellingcat опровергли это, заявив, что расследование и съемки документального фильма продолжаются.

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