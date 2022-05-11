Своими успехами похвастались бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины. У россиян не было никаких шансов.

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Минус одна единица техники

Российским оккупантам в очередной раз показали, что "легкой прогулки" в Украине не будет. ВСУ достанут их где угодно.

Когда за дело берутся воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, у российских оккупантов нет никаких шансов! – отмечают украинские военные.

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Какая ситуация в зоне боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, ситуация до сих пор остается напряженной на Юге и Востоке Украины – там продолжаются активные боевые действия. Российские захватчики не оставляют планы полностью захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, а также удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении Вооруженные силы Украины активно продвигаются к государственной границе. Россияне пытаются остановить контрнаступление украинских военных. На Донецком направлении тоже напряженная ситуация: оккупанты хотят захватить Северодонецк, Рубежное и Лиман. На Изюмском направлении они тоже атакуют позиции украинских войск.

В Мариуполе ситуация до сих пор не меняется. Оккупанты продолжают обстреливать завод "Азовсталь" из танков и артиллерии. Также работает вражеская авиация. В Минобороны объяснили, что еще деблокировать Мариуполь военным путем пока нереально. Но руководство государства делает все, чтобы помочь украинским защитникам

На Юге ситуация тоже непростая. На Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты хотят улучшить свое тактическое положение. А на Николаевском – идут активные обстрелы украинских позиций. Кроме того, на Криворожском направлении россияне также бьют из артиллерии.

Захватчики активно используют радиоэлектронные средства борьбы, чтобы приглушить связь. Также они возводят новые позиции вблизи Брускинского и Большой Александровки Херсонской области.

На Бессарабском направлении тоже напряженная ситуация. Российские войска в Приднестровье находятся в полной боевой готовности.

Вооруженные силы Украины активно защищаются и не дают успеха оккупантам. Бои продолжаются.

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