Своїми успіхами похвалилися бійці з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Збройних Сил України. В росіян не було жодних шансів.

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Мінус одна одиниця техніки

Російським окупантам в черговий раз показали, що "легкої прогулянки" в Україні не буде. ЗСУ дістануть їх де завгодно.

Коли за справу беруться воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, у російських окупантів немає жодних шансів! – наголошують українські військові.

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Яка ситуація в зоні бойових дій

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація досі залишається напруженою на Півдні та Сході України – там тривають активні бойові дії. Російські загарбники не полишають планів повністю захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області, а також утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку Збройні Сили України активно просуваються до державного кордону. Росіяни намагаються зупинити контрнаступ українських військових. На Донецькому напрямку теж напружена ситуація: окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лиман. На Ізюмському напрямку вони теж атакують позиції українських військ.

В Маріуполі ситуація досі не змінюється. Окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь" з танків та артилерії. Також працює ворожа авіація. У Міноборони пояснили, ще деблокувати Маріуполь військовим шляхом поки нереально. Але керівництво держави робить все, щоб допомогти українським захисникам

На Півдні ситуація також непроста. На Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти хочуть покращити своє тактичне становище. А на Миколаївському – ідуть активні обстріли українських позицій. Крім того, на Криворізькому напрямку росіяни також б’ють із артилерії.

Загарбники активно використовують радіоелектронні засоби боротьби, щоб приглушити зв’язок. Також вони зводять нові позиції поблизу Брускинського та Великої Олександрівки, що в Херсонській області.

На Бесарабському напрямку також напружена ситуація. Російські війська у Придністров’ї перебувають в стані повної бойової готовності.

Збройні Сили України активно захищаються і не дають досягти успіху окупантам. Бої тривають.

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