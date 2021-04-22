Закон о призыве резервистов в армию опубликовали: когда он вступит в силу
Текст закона о призыве резервистов в особый период, опубликовали в официальном издании 22 апреля. Согласно законодательству, он вступит в силу на следующий день после публикации.
Источник:"Голос Украины"
Документ опубликовали в "Голосе Украины", который является официальным изданием. Следовательно, закон вступит в силу уже 23 апреля.
Важно Закон о призыве резервистов в особый период: в Минобороны предоставили подробное объяснение
Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в особый период резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев).
Больше о законе
- Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
- Также закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.
- На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки; упорядочиваются вопросы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Параллельно совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов.
- Будет введен электронный программный продукт – автоматизированная система "Обериг", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.
Добавим, что Верховная Рада приняла закон о призыве резервистов 30 марта. А 21 апреля документ подписал Владимир Зеленский.
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