Текст закона о призыве резервистов в особый период, опубликовали в официальном издании 22 апреля. Согласно законодательству, он вступит в силу на следующий день после публикации.

Документ опубликовали в "Голосе Украины", который является официальным изданием. Следовательно, закон вступит в силу уже 23 апреля.

Важно Закон о призыве резервистов в особый период: в Минобороны предоставили подробное объяснение

Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в особый период резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев).

Больше о законе

Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

– военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Также закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.

На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки; упорядочиваются вопросы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Параллельно совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов.

комплектования и социальной поддержки; упорядочиваются вопросы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Параллельно совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов. Будет введен электронный программный продукт – автоматизированная система "Обериг", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.

Добавим, что Верховная Рада приняла закон о призыве резервистов 30 марта. А 21 апреля документ подписал Владимир Зеленский.