Закон про призов резервістів в армію опублікували: коли він набуде чинності
Текст закону про призов резервістів в особливий період опублікували в офіційному виданні 22 квітня. Відповідно до законодавства, він набуде чинності на наступний день після публікації.
Джерело:"Голос України"
Документ опублікували у "Голосі України", який є офіційним виданням. Відтак, закон набуде чинності вже 23 квітня.
Важливо Закон про призов резервістів в особливий період: у Міноборони надали детальне пояснення
Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в особливий період резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців).
Більше про закон
- Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період.
- Також закон дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищить їх боєздатність під час військової агресії.
- На базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки; упорядковуються питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Паралельно вдосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів.
- Буде запроваджено електронний програмний продукт – автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.
Додамо, що Верховна Рада ухвалила закон про призов резервістів 30 березня. А 21 квітня документ підписав Володимир Зеленський.
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