Текст закону про призов резервістів в особливий період опублікували в офіційному виданні 22 квітня. Відповідно до законодавства, він набуде чинності на наступний день після публікації.

Документ опублікували у "Голосі України", який є офіційним виданням. Відтак, закон набуде чинності вже 23 квітня. Важливо Закон про призов резервістів в особливий період: у Міноборони надали детальне пояснення Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в особливий період резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Більше про закон Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період.

– військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період. Також закон дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищить їх боєздатність під час військової агресії.

На базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки; упорядковуються питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Паралельно вдосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів.

комплектування та соціальної підтримки; упорядковуються питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Паралельно вдосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів. Буде запроваджено електронний програмний продукт – автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі. Додамо, що Верховна Рада ухвалила закон про призов резервістів 30 березня. А 21 квітня документ підписав Володимир Зеленський.