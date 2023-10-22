Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала подчеркнул, что вопрос только в количестве истребителей и вооружения.

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Как появление авиации повлияет на фронт

Полковник запаса отметил, что авиационная компонента является основной в ведении боевых действий, по крайней мере, в начале этого тысячелетия. Ведь, прежде всего, боевые задачи выполняет авиация, не теряя ни летчиков, ни самолетов.

По его словам, если в пару с самолетами F-16 к нам зайдет система дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS – россиянам нечем будет против нее устоять. После появления данной системы война полностью перейдет в другой режим.

Российские фронты будут складываться, как домино, один за другим,

– подчеркнул Свитан.

Летчик-инструктор заметил, что даже не нужно на весь фронт сразу. Достаточно будет начать с одного, а дальше с помощью авиации поочередно сложатся все фронты. Вопрос только в количестве самолетов – их нужно около сотни, а также вооружении – ракет и авиабомб должно быть достаточно для выполнения боевых задач.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Когда может закончиться война с Россией

Свитан отметил, что на следующий год ведение войны полностью профинансировано серьезной помощью от наших партнеров. Речь идет о периоде до следующего сентября – октября.

По его словам, учитывая определенные этапы подготовки и проведения предвыборных кампаний, именно сентябрь является основным месяцем для информационной подачи под выборы президента США.

В среднем, наверное, удар будет столь серьезный после появления авиации,

– считает полковник запаса.

По его мнению, к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

Какая сейчас ситуация на фронте: главное