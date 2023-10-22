Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу наголосив, що питання лише в кількості винищувачів та озброєння.

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Як поява авіації вплине на фронт

Полковник запасу зауважив, що авіаційна компонента є основною у веденні бойових дій принаймні на початку цього тисячоліття. Адже насамперед бойові завдання виконує авіація, не втрачаючи ні льотчиків, ні літаків.

За його словами, якщо у пару з літаками F-16 до нас зайде система дальнього радіолокаційного виявлення і управління AWACS – росіянам нічим буде проти неї встояти. Після появи цієї системи війна повністю перейде в інший режим.

Російські фронти складатимуться, як доміно, один за одним,

– наголосив Світан.

Льотчик-інструктор зауважив, що навіть не потрібно на весь фронт одразу. Достатньо буде розпочати з одного, а далі з допомогою авіації по черзі складуться всі фронти. Питання лише в кількості літаків – їх потрібно близько сотні, а також озброєнні – ракет та авіабомб має бути достатньо для виконання бойових завдань.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Коли може закінчитися війна з Росією

Світан зазначив, що на наступний рік ведення війни повністю профінансовано серйозною допомогою від наших партнерів. Йдеться про період до наступного вересня – жовтня.

За його словами, з огляду на певні етапи підготовки та проведення передвиборчих кампаній, саме вересень є основним місяцем для інформаційної подачі під вибори президента США.

У середньому, мабуть, удар буде такий серйозний після появи авіації,

– вважає полковник запасу.

На його думку, саме до вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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