Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, передає 24 Канал. Також Олександр Штупун розповів, які втрати в агресора за добу.

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Мінус 620 загарбників і 34 одиниці військової техніки

У зв'язку з величезними втратами в особовому складі під час бойових дій фіксується прибуття військовослужбоіців безпосередньо з території Росії. Як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою,

– підкреслив Штупун.

Також додав, що наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського на Донеччині і північніше Приютного, що на Запоріжжі. По окупантах потужно працює українська артилерія.

Наші ракетники, артелеристи протягом доби виконали майже 1500 вогневих завдань, якщо бути точним, 1437. Загальні втрати ворога за добу склали 620 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки,

– зауважив речник.

Розповів, що йдеться про 6 танків, 7 бойових броньованих машин, 7 артсистем, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

"З цінного знищено російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів США", – додав Штупун.

Також за останні три доби понад 10 окупантів здалися в полон.

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До речі, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський 20 жовтня повідомляв, що загальні втрати ворога за добу склали 1051 особу. Ще 2 окупанти потрапили в полон. Окрім того, українські захисники знищили 143 одиниці військової техніки агресора.