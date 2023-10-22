Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що найбільше випадків проникнення ДРГ з території Росії фіксується на кордонах Сумської області, інформує 24 Канал. Дещо менше таких випадків фіксують у Харківській та Чернігівській областях.

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ДРГ намагаються викрити місця розташування Сил оборони

"Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією – у межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині", – сказав він.

За словами Демченка, ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де розташовуються підрозділи ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії.

Він зауважив, що діяльність російської ДРГ становить загрозу місцевим жителям.

Диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються у прикордонні. Вони не розбирають чи це військові, чи цивільні,

– пояснив Демченко.

Спікер також розповів, чи намагаються ДРГ проникнути з території Білорусі. За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

"Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів", – резюмував Демченко.

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