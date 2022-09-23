Когда закончится война и развалится россия: прогноз лидера Ичкерии

Победа Украины в войне не только развалит недоимперию. Но и позволит другим народам, веками находящимся в оккупации под россией, освободиться от ига.

Об этом 24 каналу рассказал лидер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, победа Украины в войне не только позволит Чечне обрести независимость, но и освободит народы, находящиеся в колониальной зависимости от россии.

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Когда распадется россия

Закаев отмечает, что в 1992 году между субъектами россии был подписан федеративный договор, обеспечивший распределение власти в россии. Однако в 2002 году путин нарушили эти нормы. И сейчас все республики, области и края находятся в колониальной зависимости от кремля. Победа Украины поможет изменить ситуацию.

Война, которую путин проиграет, позволит колониальным народам освободиться и создать свои государства или сформировать другие ассоциированные государства. После победы Украины над российской армией такого государства как россия больше не будет,

– подчеркивает Закаев.

Лидер Ичкерии считает, что война в Украине и полный распад россии завершатся уже к 2024 году. Однако он призывает осторожно относиться к прогнозам, ведь такие ситуации не просто точно спрогнозировать.

Закаев о том, когда закончится война: смотрите видео

Напомним, недавно Ахмет Закаев прибыл в Киев. Он помогает формировать уже пятый чеченский батальон, борющийся против российских оккупантов. В настоящее время в Украине воюют четыре ичкерийских батальона. Три из них находятся в составе Иностранного легиона ВСУ. Еще один – добровольческий батальон имени Шейха Мансура сражается еще с 2014 года.

Добавим, недавно главарь пропутинской чечни кадыров заявил, что в его регионе не будет мобилизации . Они ведь якобы перевыполнили планы в 3 раза.