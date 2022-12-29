Церемонию очищения шаманы проводят ежегодно на вершине холма в Лиме. В конце 2022 они решили узнать, когда же закончится война.

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Для церемонии шаманы использовали портреты Владимира Зеленского и Владимира Путина. Результаты свидетельствуют, что скоро наступит мир. Война должна завершиться уже в 2023 году.

В то же время, следующий год будет тяжелым для человечества. Прогнозируют мощное землетрясение. Человечество ожидает много трагедий. В частности, климатических.

2023 год – год Черного Водяного Кролика

Восточный гороскоп утверждает, что 2023 год пройдет для человечества под знаком Черного Водяного Кролика. Кроме того, в сети частенько можно прочесть, что следующий год мир будет жить под знаком Кота. Все потому, что в китайском языке обоих пушистиков обозначают одним и тем же иероглифом.

В то же время все чаще считают, что когда мы говорим про год, то вспоминаем Черного Водяного Кролика. Он – представитель водяной стихии. Людям рекомендуют готовиться к непредсказуемым событиям и головокружительным поворотам.