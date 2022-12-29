Церемонію очищення шамани проводять щороку на вершині пагорба у Лімі. Наприкінці 2022 року вони вирішили дізнатися, коли ж закінчиться війна.

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Для церемонії шамани використали портрети Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Результати церемонії свідчать, що невдовзі настане мир. Війна має закінчитися вже у 2023 році.

Водночас наступний рік буде важким для людства. Прогнозують потужний землетрус. Людство очікує багато трагедій. Зокрема, кліматичних.

2023 рік – рік Чорного Водяного Кролика

Східний гороскоп стверджує, що 2023 рік пройде для людства під знаком Чорного Водяного Кролика. Окрім того, у мережі частенько можна прочитати, що наступний рік світ житиме під знаком Кота. Усе тому, що у китайській мові обох пухнастиків позначають одним і тим же ієрогліфом.

Водночас все-таки частіше вважають, що коли ми говоримо про рік, то згадуємо Чорного Водяного Кролика. Він – представник водяної стихії. Людям рекомендують готуватися до непередбачуваних подій та карколомних поворотів.