В каком случае война закончится уже в 2023 году: журналист предположил предпосылки
Некоторые военные эксперты склоняются к мнению, что война в Украине закончится в 2023 году. Такой сценарий может быть реальным при двух условиях.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, ход войны зависит от поставок оружия для ВСУ от стран Запада и санкций против России
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"Война закончится в этом году, если будет сохраняться санкционный режим, если санкции будут продолжать работать и наращиваться. Если будет вооруженная поддержка Украины. Это включает в себя технику, боеприпасы и т.д.", – убежден он.
Бурлаков добавил, что общался со многими военными экспертами, которые говорят: если события будут развиваться так же, как сейчас, то война может закончиться в 2023 году.
Иран идет на уступки стран Запада
Как отметил Алексей Бурлаков, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в феврале 2022 года, страны Запада предложили Ирану занять место России на нефтяном рынке.
Они (страны Запада – 24 Канал) предложили: "Мы дадим поблажки вашей ядерной программе, которую вы очень хотите, а вы займете место России, вытесните ее оттуда". Они что-то помялись. Мы видели потом шахеды, многое в поддержку со стороны Ирана для России,
– сказал он.
Журналист-международник подчеркнул, что недавно Иран принял у себя главу МАГАТЭ, допустил их инспекторов на свои ядерные объекты. По мнению Бурлакова, это говорит о том, что Иран идет на уступки странам Запада, принимает их условия.
"Иран, видимо, пообещал меньше поддерживать Россию. А это значит, что если они не будут подпитывать Россию оружием, то, вероятно, ее в России будет все меньше. Если Россия не найдет, кто еще может помочь. Круг очень сужается", – считает журналист.
Бурлаков об окончании войны в Украине: смотрите видео
Что происходит на фронте: главное
- Силы обороны героически отражают атаки врага по всей линии столкновения. Оккупанты пытаются окружить Бахмут, однако наши воины мощно противостоят захватчикам.
- Российские военные сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
- За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.