В каком случае война закончится уже в 2023 году: журналист предположил предпосылки

Некоторые военные эксперты склоняются к мнению, что война в Украине закончится в 2023 году. Такой сценарий может быть реальным при двух условиях.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, ход войны зависит от поставок оружия для ВСУ от стран Запада и санкций против России

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"Война закончится в этом году, если будет сохраняться санкционный режим, если санкции будут продолжать работать и наращиваться. Если будет вооруженная поддержка Украины. Это включает в себя технику, боеприпасы и т.д.", – убежден он.

Бурлаков добавил, что общался со многими военными экспертами, которые говорят: если события будут развиваться так же, как сейчас, то война может закончиться в 2023 году.

Иран идет на уступки стран Запада

Как отметил Алексей Бурлаков, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в феврале 2022 года, страны Запада предложили Ирану занять место России на нефтяном рынке.

Они (страны Запада – 24 Канал) предложили: "Мы дадим поблажки вашей ядерной программе, которую вы очень хотите, а вы займете место России, вытесните ее оттуда". Они что-то помялись. Мы видели потом шахеды, многое в поддержку со стороны Ирана для России,

– сказал он.

Журналист-международник подчеркнул, что недавно Иран принял у себя главу МАГАТЭ, допустил их инспекторов на свои ядерные объекты. По мнению Бурлакова, это говорит о том, что Иран идет на уступки странам Запада, принимает их условия.

"Иран, видимо, пообещал меньше поддерживать Россию. А это значит, что если они не будут подпитывать Россию оружием, то, вероятно, ее в России будет все меньше. Если Россия не найдет, кто еще может помочь. Круг очень сужается", – считает журналист.

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