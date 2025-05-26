Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Путин точно не будет жить долго, если учитывать состояние его здоровья и политические факторы.

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"Все зависит от здоровья Путина"

Николай Давыдюк отметил, что сейчас война в Украине будет ограничиваться не только возможностями России, но и, в частности, возрастом Путина, который лимитирован. В нашем государстве и на Западе президенты меняются, однако в стране-агрессоре власть принадлежит одному диктатору.

Поэтому сейчас российская возможность длины войны ограничивается жизнью и здоровьем Путина. Если в Украине эта величина переменная, то у них постоянная. Поэтому сейчас мы можем это учитывать как факт,

– считает он.

То, что происходит на линии фронта, также сильно зависит и от наших партнеров, от их технологических возможностей и так далее.