Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, Путін точно не буде жити довго, якщо враховувати стан його здоров'я та політичні фактори.

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"Усе залежить від здоров'я Путіна"

Микола Давидюк зазначив, що зараз війна в Україні буде обмежуватися не лише можливостями Росії, а й, зокрема, віком Путіна, який лімітований. У нашій державі та на Заході президенти змінюються, однак у країні-агресорці влада належить одному диктатору.

Тому зараз російська можливість довжини війни обмежується життям і здоров'ям Путіна. Якщо в Україні ця величина змінна, то в них стала. Тому зараз ми можемо це враховувати як факт,

– вважає він.

Те, що відбувається на лінії фронту, також сильно залежить і від наших партнерів, від їхніх технологічних можливостей і так далі.