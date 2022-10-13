Забыл карты таро, – Резников остроумно ответил на вопрос о сроках окончания войны
Источник:hromadske
Украинские защитники борются с российскими оккупантами уже 232 дня. Министр обороны Алексей Резников не стал давать прогнозов, когда завершится война, но остроумно пошутил.
Тема завершения войны в Украине довольно острая. Анализ заявлений украинских и российских чиновников, а также партнеров нашего государства относительно сроков продолжительности боевых действий можно просмотреть по ссылке.
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Министр обороны пошутил в ответ на вопрос о завершении войны
Спрогнозировать завершение войны в Украине практически невозможно. Министр обороны Украины также достаточно осторожный в таких заявлениях.
В частности, на вопрос журналистов о сроках завершения боевых действий и победе ВСУ он только пошутил.
Я извиняюсь, я просто собирался, переодевался и оставил карты Таро в номере. Я не могу сейчас вам сказать, когда (завершится война – 24 канал),
– отметил Резников.
Резников остроумно ответил на вопрос о завершении войны: видео
Напомним, что недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война с Россией будет продолжаться не так уж долго – скоро все завершится.
"Я никогда не говорил о 2 – 3 неделях. Я где-то в конце мая рассказал, каким будет алгоритм действий", – заметил Буданов.
По его прогнозам:
- июнь для Украины должен был быть не слишком успешным,
- в июле должен был случиться условный застой,
- в августе должны были начаться движения на восстановление территории Украины, которые будут понятны всем,
- зимой война в значительной степени стихнет.
Глава ГУР подытожил, что после зимы начнется завершение войны в Украине с выходом ВСУ на админграницы по состоянию на 1991 год,
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