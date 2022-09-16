Когда закончится война: что об этом говорят Украина, россия, Запад и история

Если кто-то скажет вам, что он точно знает, когда закончится война, то он или лжец, или ничего не понимает в войне. Ведь люди, от которых напрямую зависит ход войны, с такими прогнозами довольно осторожны, даже в москве. Впрочем, основываясь на их заявлениях, можно сформулировать хотя бы приблизительное представление о том, когда же закончится война.

Анализ заявлений украинских и российских чиновников и партнеров Украины о сроках войны провел для вас 24 канал. Кроме того, заглянем в историю: сколько продолжались другие недавние войны.

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Украина: прогнозировать можно, но осторожно

Резников: воевать придется недолго

Министр обороны Украины не берется прогнозировать сроки окончания войны. Но в своем интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 10 сентября, на вопрос о том, долго ли придется воевать, он ответил, что у него как раз противоположное ощущение.

Я убежден: еще несколько успехов на фронте как таковые, пусть незначительные, но победы, и войска россиян будут бежать, поверьте мне. Потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. Тогда возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется,

– убежден Алексей Резников.

По его словам, у нынешней российско-украинской войны есть два критерия. Первый из них – когда украинские пограничники будут стоять на всех границах, признанных миром (в том числе и россией – 24 канал) в 1991 году. Это такой формально-юридический критерий.

"А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в какой гостинице вы планируете остановиться на отдых… Это будет означать, что в Украине наступил мир", – пояснил глава Минобороны.

Оптимистический Данилов

Секретарь СНБО в своем интервью изданию LB, опубликованном 7 сентября, не согласился с предположением журналистов, что война будет длиться долгие годы.

Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите,

– заявил Алексей Данилов.

По его словам, нужно сделать так, чтобы после победы Украины в войне у россии "вообще не было желания и не было зубов во рту кого-нибудь покусать", не только Украину.

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Реалистичный Зеленский

В противовес министру обороны и секретарю СНБО президент говорит прежде всего не о сроках, а о предпосылках, которые должны закончить войну. Самая важная из них только одна – потери россии.

Кто говорит – еще месяцы, кто говорит – год, кто – даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, понесенных россией,

– заявил Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении еще 10 августа.

Президент объяснил: чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее ВСУ смогут освободить территорию Украины и обеспечить безопасность нашего государства.

"Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньше было время войны", – пояснил Президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского по поводу окончания войны: смотрите видео

Залужный: А что для нас окончание войны?

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассматривает вопрос завершения войны под еще другим углом – ни сроков и ни предпосылок, а то, каким мы видим это завершение войны. В общей статье с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским, опубликованной Укринформом 7 сентября, он выразил мнение, что и освобождение Крыма необязательно будет означать конец войны.

Особняком стоит вопрос продолжительности конфликта. Ведь ни в каком представлении он уже не укладывается ни в пределы анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21-го столетия. Во всяком случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года,

– заявляет Валерий Залужный.

В связи с этим он считает закономерным уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год. И делать это не только в формате предсказаний и предположений. Первый вопрос здесь: что именно нужно Вооруженным Силам Украины как помощь от партнеров на 2023 год?

Главнокомандующий ВСУ подчеркивает, что в основе успеха россиян на материковом Юге Украины хорошо организована оборона оккупированной АР Крым и города Севастополя.

"Отдельные аналитики склоняются к мнению, что именно контроль над территорией полуострова Крым является центром тяготения для российских сил в этой войне. Однако при обращении к ситуации, в которой, вероятно, будут находиться Вооруженные Силы Украины в 2023 году, все кажется уже не столь однозначным", – подчеркивает генерал.

Оккупация Крыма



Именно остров Крым стал первой частью территории Украины, которую оккупировали россия. Это произошло в начале 2014 года – после побега президента-изменника виктора януковича и фактического ослабления центральной власти в Украине.



Чтобы оправдать оккупацию, россия провела на полуострове "референдум" под дулами автоматов. Впрочем, единственный реальный референдум в Крыму был в 1991 году. Тогда на Всеукраинском референдуме 54% АР Крым и 57% жителей Севастополя проголосовали за Независимость Украины.

По его мнению, единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов.

Если мы определяем центром тяготения контроль над полуостровом Крым, логично предположить планирование на 2023 год операции или серии операций по овладению полуостровом. Такое планирование должно предусматривать, прежде всего, наличие необходимого комплекта войск,

– отмечает Валерий Залужный.

Он предполагает ситуацию, когда ВС Украины добились полного успеха в кампании 2023 года и овладели полуостровом Крым. Впрочем, подчеркивает, что военное значение такой победы можно оценивать и несколько по-другому.

"рф теряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, скорее всего, значительное количество личного состава и техники. В то же время, ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота к военно-морской базе Новороссийск на восточном побережье Черного моря и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов", – подчеркивает Валерий Залужный.

В этом контексте он затрагивает вопрос о необходимости предоставления Украине дальнобойного оружия и ракет, чтобы создать паритет в возможностях уничтожения российской военной логистики.

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Фактически главнокомандующий заводит дискуссию о завершении войны в вопросе: каким для украинцев является это завершение? Будет ли это, например, освобождение всех или большей части территорий, но с сохранением угрозы нового вторжения или ракетных ударов со стороны россии?

Или, возможно, остановка активной фазы войны с возможными последующими провокациями от агрессора? Или, как об этом говорил Алексей Данилов, полное обескровливание врага, чтобы у него больше не было ни сил, ни ресурсов, ни желания начинать новую агрессию.

Общая позиция Украины

Взвесив позиции руководства украинской армии и государства, можно прийти к выводу, что даже на фоне успешного и сверхбыстрого контрнаступления ВСУ, о скором завершении войны пока не говорится.

Скорее всего, 2023 год мы все еще будем встречать новостями с фронта. Впрочем, есть единый консенсус во мнении, что именно 2023 должен стать определяющим, а возможно, даже и последним в этой войне.

Общая позиция украинской власти проста и озвучена неоднократно: украинские воины делают все от них зависящее, чтобы приблизить победу, а ее сроки зависят от скорости и количества предоставления нам западного современного вооружения, чтобы еще более эффективно уничтожать оккупантов.

"Сюрприз" от россии

Что действительно удивило, так это то, что официальная москва, которая в начале вторжения так умело манипулировала сроками проведения своей так называемой "специальной военной операции", за последние 4 месяца ни разу не ответила на вопрос о том, когда же она закончится.

Мы прекрасно помним, как в начале полномасштабного вторжения 24 февраля россия надеялась на скорый блицкриг за "3 – 4 дня", а уже после разгрома на Севере Украины зашла речь об "освобождении" Донбасса до 9 мая.

После этого официальные лица россии всячески избегают ответа на прямой вопрос: когда закончится война с Украиной. Усатый рот кремля дмитрий песков лишь отвечает журналистам общими фразами о том, что "спецоперация закончится, когда ВСУ сложат оружие".

Хотя за более чем полгода войны уже даже в кремле поняли, что этого никогда не произойдет, они продолжают избегать ответа на простой вопрос. Простой для россии, ведь сроки войны зависят именно от нее – закончить войну россия может за сутки, освободив оккупированные территории Украины.

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Что же говорят партнеры Украины

Ходжес: ставка на 2023 год

Бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, генерал Бен Ходжес в кулуарах Тбилисской международной конференции Института Маккейна 9 сентября тоже высказался по поводу сроков продолжительности войны в Украине.

Он подчеркнул, что высокоточные удары по линии поставок россиян на Херсонщине и удачное контрнаступление на Харьковщине добавляют оптимизма по поводу того, что эта война закончится именно победой Украины.

Украинцы уже спасли свою страну. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, что Украина может восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года,

– заявил Бен Ходжес.

Он добавил, что за полгода россия все еще контролирует менее 20% территории Украины, а ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана.

Ходжес также призвал западных партнеров Украины оказать киевскому правительству материальную и моральную поддержку, которая потребуется ему для достижения полной военной победы.

"Нужно право на то, что Украина должна победить в войне, чтобы был восстановлен суверенитет и в будущем Украина могла себя защитить и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь украинцам это сделать", – отметил генерал армии США.

Карта успеха ВСУ на Харьковщине: смотрите видео

Волкер: не думаю, что мы близки к миру

Перейдем от военной оценки США к политической. Отвечая на вопросы журналистов "Радио Свобода" в начале августа, экс-спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер заявил, что у НАТО, вероятно, нет общего видения сценария завершения войны в Украине.

Его личный ответ на этот вопрос: россия должна покинуть Украину и вернуться в пределы собственных границ. Если она продолжит свой империалистический курс, это опасность и для Европы и США. Мол, такая же идеология повлекла за собой Вторую мировую войну, поэтому нельзя допустить повторения этого.

россия должна вернуться на свою территорию, если это произойдет, может наступить мир. Но я не думаю, что мы близки к этому прямо сейчас,

– заявил Курт Волкер.

Британия боится продолжительной войны

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью "РБК-Украина", опубликованном 25 августа, подчеркнула, что война в Украине завершится тогда, когда россия выведет свои войска.

Однако она высказала мнение, что неправильно любой стране предлагать, когда и как война может закончиться, кроме Украины. Впрочем, согласилась с мнением, что россия хочет превратить войну в затяжной конфликт на истощение.

Это именно так и выглядит. Мы всегда думали, и это зафиксировано, что наибольший риск заключался в том, что это станет продолжительной войной на истощение. И вот мы здесь,

– заявила госпожа посол.

В истории свое видение

российско-украинская война стала самым большим конфликтом в мире со времен Второй мировой войны. Поэтому сейчас трудно с чем сравнивать реалии, которые на нас сбросила россия 24 февраля. Впрочем, попытаемся провести некоторые аналогии с последними конфликтами.

Сколько длились войны в последние 30 лет:

Первая российско-чеченская война – 2 года, 8 месяцев и 20 дней активных боевых действий (1994 – 1996 годы).

– 2 года, 8 месяцев и 20 дней активных боевых действий (1994 – 1996 годы). Вторая российско-чеченская война – 7 месяцев активных боевых действий (август 1999 – февраль 2000) и более 9 лет партизанской войны (до апреля 2009).

– 7 месяцев активных боевых действий (август 1999 – февраль 2000) и более 9 лет партизанской войны (до апреля 2009). Операция "Союзная сила" на Балканах против Югославии – 1 месяц и 17 дней активных боевых действий (24 марта – 10 июня 1999 года).

– 1 месяц и 17 дней активных боевых действий (24 марта – 10 июня 1999 года). Война в Афганистане – 13 лет, 2 месяца и 21 день активных боевых действий (7 октября 2001 – 28 декабря 2014).

– 13 лет, 2 месяца и 21 день активных боевых действий (7 октября 2001 – 28 декабря 2014). Война в Ираке – 8 лет, 8 месяцев и 26 дней боевых действий разного уровня интенсивности (20 марта 2003 – 15 декабря 2011).

– 8 лет, 8 месяцев и 26 дней боевых действий разного уровня интенсивности (20 марта 2003 – 15 декабря 2011). Российско-грузинская война – 15 дней (1 – 16 августа 2008 года).

– 15 дней (1 – 16 августа 2008 года). Война в Сирии – более 11 лет (с 15 марта 2011 года продолжается до сих пор).

– более 11 лет (с 15 марта 2011 года продолжается до сих пор). Вторая карабахская война – 6 недель (27 сентября – 10 ноября 2020 года).

Что интересно, практически во всех войнах, кроме операции в Югославии, непосредственно участвовали либо Украина, либо россия. Вооруженные Силы Украины выступали на стороне НАТО в Афганистане и Ираке, а россия принимала непосредственное участие во всех других войнах. В большинстве даже была виновником.

Впрочем, все эти войны далеко не таких масштабов, как нынешняя война в Украине. Поэтому любые сравнения здесь будут исключительно символическими.

Как мы видим, единственная война в которой россия потерпела разгромное поражение – Первая российско-чеченская – длилась почти 3 года. В свою очередь, российско-украинская война уже длится более 8 лет.

Кроме того, в каждой из этих войн, кроме разве что Сирии, где идет война "всех против всех", одна из сторон очевидно превосходила своего противника.

Такого преимущества в нынешней войне нет ни у Украины, ни у россии. Можно предположить, что на сегодня это две примерно равносильные армии. россия за счет того, что готовилась к этой войне более 20 лет, Украина – за счет самоотверженности своих военных и поддержки народа и западных партнеров.

Впрочем, есть одно обстоятельство, которое играет на нашей стороне. Оно заключается в том, что Украина с каждым днем этой ожесточенной войны становится все сильнее, а россия – наоборот, слабеет. Так что, когда наше преимущество станет более чем очевидным, тогда и ожидаем завершения этой войны.

А пока верим в Украину! Верим в ее Вооруженные Силы!