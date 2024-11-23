Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Голосу Америки, пишет 24 Канал.

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Когда закончится война

"Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях", – сказал польский министр.

Глава польского МИД отметил, что вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от России, и вопрос в том, как этого достичь.

Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать – в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Так что, нужно, чтобы он пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть,

– подчеркнул дипломат.

"Он на самом деле ближе к этому, чем притворяется. Он – самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает, – отметил Сикорский.