Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Голосу Америки, пише 24 Канал.

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Коли закінчиться війна

"Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах", – сказав польський міністр.

Очільник польського МЗС зазначив, що питання в тому, чи буде дотримано Статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки, які Україна вже мала, зокрема й від Росії, і питання в тому, як цього досягти.

Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати – у цьому випадку закінчиться й Україна. Війна закінчиться, коли Путін перестане воювати. Отже, потрібно, щоб він дійшов висновку, що війна була помилкою і її неможливо виграти,

– підкреслив дипломат.

"Він насправді ближче до цього, ніж прикидається. Він – самохвалець... Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах, але США, Європа та Україна мають сильніші карти, ніж він думає, – зазначив Сікорський.