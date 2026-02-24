"Есть условия": Зеленский сказал, когда закончится война
- Президент Зеленский заявил, что не может назвать точную дату завершения войны и подчеркнул важность давления на Россию со стороны США и Европы.
- Зеленский считает, что мир возможен только при условии прекращения огня и конструктивного диалога со стороны России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит не только от Украины. В то же время он подчеркнул, что мир станет возможным только при условии реального давления на Россию со стороны США и Европы.
Через четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину перспективы быстрого завершения войны остаются неопределенными. Об этом заявил Зеленский в интервью немецкому вещателю ARD.
Смотрите также Зеленский раскрыл, что тормозит мирные переговоры с Россией
Когда может закончиться война?
Глава государства подчеркнул, что не может дать прогноза относительно даты мира. По его словам, война завершится только тогда, когда международные партнеры – прежде всего США и страны Европы – окажут достаточное давление на Россию и заставит ее к реальным переговорам, которые принесут конкретный результат.
Зеленский подчеркнул, что президент России должен согласиться на прекращение огня и конструктивный диалог. Только при таких условиях, по его убеждению, возможно достижение стабильного мира.
Глава государства также подчеркнул, что четыре года полномасштабной войны следует оценивать прежде всего как провал агрессора – России.
Россия стремилась уничтожить нас как независимое государство, но мы этого не допустили,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также отметил, что не считает нынешнюю ситуацию поражением Украины, назвав подобные утверждения частью российской пропаганды. По его убеждению, Киев сохранил государственность и продолжает оказывать сопротивление, несмотря на все вызовы войны.
Что известно о ходе мирных переговоров?
Ранее Зеленский заявил, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США не принесли прорыва из-за отсутствия конкретных гарантий безопасности. Президент подчеркнул необходимость предварительного согласования гарантий безопасности с США, а также разногласия с Трампом относительно последовательности шагов к миру.
Новая трехсторонняя встреча между делегациями Украины, России и США состоится уже в ближайшее время. Украинская сторона работает над подготовкой возможной встречи между Зеленским и Путиным, но реализация такого саммита пока является сложной.
США и Россия требуют от Украины выйти из Донбасса для окончания войны, но Киев отвергает это требование, подчеркивая защиту суверенитета. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатическим компромиссам, но не ценой потери независимости и территориальной целостности.