"Есть условия": Зеленский сказал, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит не только от Украины. В то же время он подчеркнул, что мир станет возможным только при условии реального давления на Россию со стороны США и Европы.

Через четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину перспективы быстрого завершения войны остаются неопределенными. Об этом заявил Зеленский в интервью немецкому вещателю ARD.

Когда может закончиться война?

Глава государства подчеркнул, что не может дать прогноза относительно даты мира. По его словам, война завершится только тогда, когда международные партнеры – прежде всего США и страны Европы – окажут достаточное давление на Россию и заставит ее к реальным переговорам, которые принесут конкретный результат.

Зеленский подчеркнул, что президент России должен согласиться на прекращение огня и конструктивный диалог. Только при таких условиях, по его убеждению, возможно достижение стабильного мира.

Глава государства также подчеркнул, что четыре года полномасштабной войны следует оценивать прежде всего как провал агрессора – России.

Россия стремилась уничтожить нас как независимое государство, но мы этого не допустили,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что не считает нынешнюю ситуацию поражением Украины, назвав подобные утверждения частью российской пропаганды. По его убеждению, Киев сохранил государственность и продолжает оказывать сопротивление, несмотря на все вызовы войны.

Что известно о ходе мирных переговоров?