В России ответили, когда они намерены завершить войну в Украине

Депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины к 2030 году. Он призвал готовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что говорят в России о окончании войны?

Депутат Госдумы России и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что Москва должна завершить так называемую "СВО" против Украины к 2030 году. По его мнению, это должно произойти якобы "абсолютной победой" российской армии.

Соболев связал такой срок с возможным противостоянием со странами НАТО. Он заявил, что Россия якобы должна завершить войну в Украине, чтобы подготовиться к возможной "агрессии" со стороны Альянса.

Российский депутат утверждает, что Польша, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Норвегия, Финляндия и Швеция якобы готовятся к войне с Россией и стремятся нанести ей "стратегическое поражение". При этом Соболев не привел доказательств в подтверждение своих заявлений. Он также повторил российскую пропагандистскую риторику, назвав украинскую власть "фашистским режимом".

Напомним, глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что пока говорить о полном прекращении войны еще рано. В то же время Украина в ближайшее время планирует активизировать переговорный процесс с Россией, и определенные сигналы об его оживлении уже есть.

По словам Буданова, пока речь идет преимущественно о технической части переговоров, а не о скором завершении боевых действий. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от обстоятельств, поэтому пока сложно прогнозировать, к каким результатам могут привести эти контакты.

Отметим, что Владимир Путин подтвердил, что Россия получала от Украины предложения по мирному урегулированию, но назвал их "экзотическими" и неприемлемыми для Москвы. Он заявил о готовности России к диалогу, но только на условиях, которые Кремль считает "реалиями на местах".