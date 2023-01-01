Ресурс Москвы исчерпывающий: Фейгин предположил, когда закончится война

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году украинцев ждет победа. Эксперты отмечают, что, несмотря на заявления России о затяжной войне, она не имеет бесконечных ресурсов и не готова воевать еще и в 2024 году.

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он озвучил свой прогноз – в 2023 году война с высокой вероятностью закончится.

Важно Буданов дал прогноз на 2023 год: глава разведки пообещал украинцам радость и победу

По его словам, война может продолжаться весь следующий год, может перейти в позиционную фазу, но ресурсы Москвы исчерпывающие.

Путин заявляет о затяжной войне на истощение. Но я не убежден в том, что в Москве столь велики ресурсы, чтобы была война на истощение. Не просто как это было в районе ООС на Донбассе, ведь "горячая" война имеет свои границы,

– объяснил Фейгин.

Правозащитник подчеркнул, что сейчас война совсем другая, воюют повсюду – на земле, в воздухе и море. "Не думаю, что у Москвы такой бесконечный неистощимый ресурс для затяжной войны", – добавил он.

По его мнению, затягивание войны до 2024 года – это может быть катастрофическим даже для самой России.

"Они (россияне – 24 канал) хотят добиться того, чтобы оккупированные территории, которые они присоединили через фейковые территории, остались за ними – в России. Это тот минимум, на который они сильно рассчитывают и готовы уступить в другом", – отметил Фейгин.

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Россия не готова воевать еще и в 2024 году

Он уверен, что выходить на 2024 год (с войной – 24 канал) Москва не готова.

А что касается Украины, то ей не приходится выбирать – закончить войну в 2023 году или нет. Она будет воевать до момента, пока не достигнет своих целей – освободит всю территорию. Украина не отдаст свои территории и не признает Крым или другие города российскими,

– заявил Фейгин.

Правозащитник добавил, что у Украины нет вариантов, но и Москва имеет исчерпывающий ресурс поэтому он не верит в войну на истощение, о котором говорит Кремль.

К слову, россияне постоянно наносят массированные удары и уменьшают количество ракет в одном залпе. Кирилл Буданов сказал, что ракет у страны-агрессорки осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.

По его словам, уже в марте этого года у российских сил будут явные проблемы с запасами боеприпасов, в том числе артиллерийских. Кирилл Буданов заявил, что запасы боеприпасов у кафиров сократятся до 30%.