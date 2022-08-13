Не нужно строить иллюзий, что война закончится зимой, – волонтер Синицын

Вопрос, когда завершится война россии против Украины, беспокоит всех. Впрочем, не стоит строить иллюзий, но нужно готовиться к разным сценариям развития событий.

Об этом сказал Роман Синицын – общественный деятель, руководитель военного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы". Свое предположение на этот счет он высказал в эфире 24 канала. Кстати, Владимир Зеленский ранее отмечал, от чего зависит завершение войны в Украине.

Внимание Олигархи, которые хотят сбросить путина, очень осторожны, потому что у них есть только одна попытка, – Шейтельман

По словам волонтера, вряд ли война может закончиться этой зимой. Следует готовиться к тому, что война будет продолжаться и в холодный период.

У меня нет никаких иллюзий по поводу того, что война закончится в сентябре или октябре 2022 года. Совершенно понятно, что она продолжится и зимой,

– считает Синицын.

И добавил, что сами украинские бойцы уже готовятся к этому.

Кстати, генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что ВСУ планируют завершить основную фазу войны до конца 2022 года. В первую очередь до того времени в планах – деоккупация Херсона.

Также он утверждает, что если украинские защитники получат все обещанное и необходимое оружие, весной мы будем праздновать победу.

Когда закончится война в Украине: смотрите видео

Президент сказал, от чего зависит завершение войны

Кто-то говорит, что война завершится за считанные месяцы, кто-то прогнозирует – год или даже больше.

Владимир Зеленский в своем обращении за 10 августа заметил, что этот вопрос беспокоит всех.

"Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, которые понесет россия. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине", – сказал глава государства.