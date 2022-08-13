Про це сказав Роман Сініцин – громадський діяч, керівник військового напрямку "Благодійного фонду Сергія Притули". Своє припущення з цього приводу він висловив в ефірі 24 каналу. До речі, Володимир Зеленський раніше зазначав, від чого залежить завершення війни в Україні.

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За словами волонтера, навряд чи війна може закінчитися цієї зими. Варто готуватися до того, що війна триватиме і в холодний період.

У мене немає жодних ілюзій щодо того, що війна закінчиться у вересні чи жовтні 2022 року. Абсолютно зрозуміло, що вона триватиме і взимку,

– вважає Сініцин.

І додав, що самі українські бійці вже до цього готуються.

До речі, генерал-майор Дмитро Марченко заявляв, що ЗСУ планують завершити основну фазу війни до кінця 2022 року. Першочергово до того часу у планах – деокупація Херсону.

Також він стверджує, що якщо українські оборонці отримають усю обіцяну та необхідну зброю, то навесні ми святкуватимемо перемогу

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Президент сказав, від чого залежить завершення війни

Хтось каже, що війна завершиться за лічені місяці, хтось прогнозує – рік, або навіть більше.

Володимир Зеленський у своєму зверненні за 10 серпня зауважив, що це питання турбує всіх.

"Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні", – сказав глава держави.