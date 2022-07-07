Сколько еще будет продолжаться война в Украине

Об этом 24 каналу рассказал украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов. По его словам, следует понимать, что эта война, возможно, надолго.

К слову В августе будут первые победы ВСУ, к зиме боевые действия замедлятся, – Буданов

Он говорит, что украинцам нужно настроиться на долгую борьбу.

Мы не выиграем до конца года. Может быть, даже и до конца следующего года не выиграем. Может, мы еще 2 – 3 года будем в этой истории,

– заявил Сенцов.

Украинский режиссер подчеркнул, что путин поставил на карту все. "Поэтому, проиграв эту войну, он проигрывает россию, эта страна просто сломается", – добавил он.

Война трудна, но это переломный момент для страны

Сенцов говорит, что мы сражаемся с великим врагом, и это не будет "легкая прогулка".

По его мнению, людям надо понимать, что война тяжелая, мы теряем людей, технику, территории, но мы не теряем дух и правду, за которую боремся, поэтому мы обязательно победим.

Правда, в течение месяцев или лет – мы не знаем. Но это событие, вошедшее в историю страны на сотни лет. Сейчас это исторический переломный момент, и такие испытания приходят не на каждое поколение.

– высказался режиссер.

Не обязательно идти в ВСУ

Сенцов говорит, что война найдет каждого, но надо делать то, что ты можешь. "Не обязательно идти в ряды ВСУ, если ты понимаешь, что не сможешь "вывезти" это психологически ", – ответил он.

Режиссер убеждает, что у нас вся страна волонтерит, поддерживает друг друга. И в этом украинцы были сильны всегда. В этом наша сила, поэтому мы непобедимы.

Победа Украины – это освобождение Крыма

Сенцов добавил, что у него есть знакомые в оккупированном Крыму, которые не смогли уехать после аннексии. И, по его словам, они до сих пор ждут освобождения, даже после 8 лет оккупации.

Они понимают, что их захватили. Но они ждут нас. И Крым ждет освобождения. Мы обязательно туда вернемся. Для меня лично это главная мечта и цель. И вот тогда уже для меня будет победа Украины,

– ответил он.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в августе мы сможем увидеть первые видимые результаты войны России против Украины.

Но, по его мнению, в этом году война вряд ли закончится. Хотя до конца года активные боевые действия должны снизиться. Буданов добавил, что это еще не будет концом.

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