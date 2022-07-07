Скільки ще триватиме війна в Україні

Про це 24 каналу розповів український режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов. За його словами, треба розуміти, що ця війна, можливо, надовго.

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Він каже, що українцям треба налаштуватися на довгу боротьбу.

Ми не виграємо до кінця року. Можливо, навіть і до кінця наступного року не виграємо. Може, ми ще 2 – 3 роки будемо в цій історії,

– заявив Сенцов.

Український режисер наголосив, що путін поставив на карту усе. "Тому, програвши цю війну, він програє росію, ця країна просто зламається", – додав він.

Війна важка, але це переломний момент для країни

Сенцов каже, що ми воюємо з великим ворогом, і це не буде "легка прогулянка".

На його думку, людям треба розуміти, що війна важка, ми втрачаємо людей, техніку, території, але ми не втрачаємо дух та ту правду, за яку боремося, тому ми обов'язково переможемо.

Правда протягом місяців чи років – ми не знаємо. Але це подія, яка увійде в історію країни на сотні років. Зараз це історичний переломний момент, і такі випробування приходять не на кожне покоління,

– висловився режисер.

Не обов'язково йти в ЗСУ

Сенцов каже, що війна кожного знайде, але треба робити те, що ти можеш. "Не обов'язково йти до лав ЗСУ, якщо ти розумієш, що не зможеш "вивезти" це психологічно", – відповів він.

Режисер переконує, що в нас вся країна волонтерить, підтримує один одного. І в цьому українці були сильні завжди. В цьому наша сила, тому ми непереможні.

Перемога України – це звільнення Криму

Сенцов додав, що має знайомих в окупованому Криму, які не змогли виїхати після анексії. І, за його словами, вони досі чекають на звільнення, навіть після 8 років окупації.

Вони розуміють, що їх захопили. Але вони чекають на нас. І Крим чекає на звільнення. Ми обов’язково туди повернемося. Для мене особисто це головна мрія і ціль. І от тоді вже для мене буде перемога України,

– відповів він.

До слова, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що в серпні ми зможемо побачити перші видимі результати війни Росії проти України.

Але, на його думку, цьогоріч війна навряд закінчиться. Хоч до кінця року активні бойові дії повинні зменшитись. Буданов додав, що це ще не буде кінцем.

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