Скоро будет много интересных событий: военный ВСУ о том, когда будет победа

Война России против Украины близится к переломному моменту. Скоро должно начаться много интересных событий на фронте, которые будут приближать победу Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов. По его словам, о конкретных сроках на войне трудно что-либо говорить. Ведь все может поменяться в любой момент.

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Есть надежда, что Украина как можно быстрее освободит все оккупированные территории. И тогда сине-желтое знамя наконец-то вернется в Крым.

Когда закончится война

Как отметил Самойлов, сейчас сложно что-либо прогнозировать на 100%. Но решающий момент в войне, по его мнению, действительно произойдет в этом году.

Невозможно на 100% все спрогнозировать. Но такой решающий момент будет в этом году. Весной-летом будет очень много интересных событий. К чему они приведут – узнаем совсем скоро,

– отметил Самойлов.

Многие рассказывают, что все началось в Крыму в 2014 году, поэтому все там должно и завершиться. Но вполне вероятно, что полуостров могут освободить быстрее, чем, например, Луганск. Все зависит от дальнейшего контрнаступления Вооруженных Сил.

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Как подчеркнул военный, в Украины есть много вариантов для контрнаступления. И враг не будет знать, где именно ВСУ проведут эту операцию. Он уверен на 100%, что война завершится победой Украины. И произойдет это примерно через год.

ВСУ планируют большое контрнаступление