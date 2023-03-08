Скоро будет много интересных событий: военный ВСУ о том, когда будет победа
Война России против Украины близится к переломному моменту. Скоро должно начаться много интересных событий на фронте, которые будут приближать победу Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов. По его словам, о конкретных сроках на войне трудно что-либо говорить. Ведь все может поменяться в любой момент.
К теме Ударим очень сильно, – военный предположил, откуда и когда начнется контрнаступление ВСУ
Есть надежда, что Украина как можно быстрее освободит все оккупированные территории. И тогда сине-желтое знамя наконец-то вернется в Крым.
Когда закончится война
Как отметил Самойлов, сейчас сложно что-либо прогнозировать на 100%. Но решающий момент в войне, по его мнению, действительно произойдет в этом году.
Невозможно на 100% все спрогнозировать. Но такой решающий момент будет в этом году. Весной-летом будет очень много интересных событий. К чему они приведут – узнаем совсем скоро,
– отметил Самойлов.
Многие рассказывают, что все началось в Крыму в 2014 году, поэтому все там должно и завершиться. Но вполне вероятно, что полуостров могут освободить быстрее, чем, например, Луганск. Все зависит от дальнейшего контрнаступления Вооруженных Сил.
Когда закончится война – прогноз украинского военного: смотрите видео
Как подчеркнул военный, в Украины есть много вариантов для контрнаступления. И враг не будет знать, где именно ВСУ проведут эту операцию. Он уверен на 100%, что война завершится победой Украины. И произойдет это примерно через год.
ВСУ планируют большое контрнаступление
- Как пишут в издании The Economist, Вооруженные Силы Украины постепенно готовят большое контрнаступление. Оно может начаться уже в апреле этого года, хотя, конечно, точной даты нет.
- В издании отмечают, что так называемая "вторая армия мира" оказалась гораздо слабее, чем считалось ранее.
- Интересно, что новое "большое наступление" россиян, которое началось в конце января, имело целью осложнить дальнейшее контрнаступление ВСУ. Оккупанты надеялись, что Украина начнет использовать резервы. Однако в издании подчеркивают, что Валерий Залужный избежал этой ловушки. Сейчас часть войск обучается за границей на новой технике.