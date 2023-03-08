Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, про конкретні терміни на війні важко щось говорити. Адже все може змінитися в будь-який момент.

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Є сподівання, що Україна якнайшвидше звільнить усі окуповані території. І тоді синьо-жовтий прапор нарешті замайорить в Криму.

Коли закінчиться війна

Як наголосив Самойлов, зараз складно щось прогнозувати на 100%. Але вирішальний момент у війні, на його думку, дійсно станеться цього року.

Неможливо на 100% все спрогнозувати. Але такий вирішальний момент буде цього року. Весною-літом буде дуже багато цікавих подій. До чого вони приведуть – дізнаємося зовсім скоро,

– зазначив Самойлов.

Багато людей розповідають, що все почалося в Криму у 2014 році, тому все там має і завершитися. Але цілком ймовірно, що півострів можуть звільнити швидше, ніж, до прикладу, Луганськ. Все залежить від подальшого контрнаступу Збройних Сил.

Коли закінчиться війна – прогноз українського військового: дивіться відео

Як підкреслив військовий, в України є багато варіантів для контрнаступу. І ворог не знатиме, де саме ЗСУ здійснять цю операцію. Він впевнений на 100%, що війна завершиться перемогою України. І станеться це приблизно за рік.

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