Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, про конкретні терміни на війні важко щось говорити. Адже все може змінитися в будь-який момент.
До теми Вдаримо дуже сильно, – військовий припустив, звідки та коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ
Є сподівання, що Україна якнайшвидше звільнить усі окуповані території. І тоді синьо-жовтий прапор нарешті замайорить в Криму.
Коли закінчиться війна
Як наголосив Самойлов, зараз складно щось прогнозувати на 100%. Але вирішальний момент у війні, на його думку, дійсно станеться цього року.
Неможливо на 100% все спрогнозувати. Але такий вирішальний момент буде цього року. Весною-літом буде дуже багато цікавих подій. До чого вони приведуть – дізнаємося зовсім скоро,
– зазначив Самойлов.
Багато людей розповідають, що все почалося в Криму у 2014 році, тому все там має і завершитися. Але цілком ймовірно, що півострів можуть звільнити швидше, ніж, до прикладу, Луганськ. Все залежить від подальшого контрнаступу Збройних Сил.
Коли закінчиться війна – прогноз українського військового: дивіться відео
Як підкреслив військовий, в України є багато варіантів для контрнаступу. І ворог не знатиме, де саме ЗСУ здійснять цю операцію. Він впевнений на 100%, що війна завершиться перемогою України. І станеться це приблизно за рік.
ЗСУ планують великий контрнаступ
- Як пишуть у виданні The Economist, Збройні Сили України поступово готують великий контрнаступ. Він може початися вже у квітні цього року, хоч, звісно, дати не є точними.
- У виданні зазначають, що так звана "друга армія світу" виявилася значно слабшою, ніж вважалося раніше.
- Цікаво, що новий "великий наступ" росіян, який почався наприкінці січня мав на меті ускладнити подальший контрнаступ ЗСУ. Окупанти сподівалися, що Україна почне використовувати резерви. Однак у виданні підкреслюють, що Валерій Залужний уникнув цієї пастки. Зараз частина військ навчається за кордоном на новій техніці.