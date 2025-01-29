Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время разговора с будущими украинскими офицерами. Президент объяснил, что для него означает понятие справедливый мир.

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Что нужно для завершения войны в Украине

Зеленский заявил, что война завершится тогда, когда Украина сможет выбрать для себя справедливый мир.

В этом много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего, справедливый мир должен быть таким, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором,

– объяснил президент.

Он отметил, что война закончится при условии наличия всех этих составляющих для справедливого мира. Зеленский добавил, что переход к дипломатическому решению конфликта – не окончательное окончание войны.

"Так у нас было. Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично украинского Востока, Донецкой и Луганской областей. Так было и это привело к полномасштабному вторжению", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что "в этот раз нам важно выстоять до конца".