Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час розмови із майбутніми українськими офіцерами. Президент пояснив, що для нього означає поняття справедливий мир.

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Що потрібно для завершення війни в Україні

Зеленський заявив, що війна завершиться тоді, коли Україна зможе обрати для себе справедливий мир.

В цьому багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Передусім, справедливий мир має бути таким, щоб не забути усіх тих, кого з нами немає. Обов'язково повинна бути справедлива відповідальність за все, що скоєно державою-агресором,

– пояснив президент.

Він зазначив, що війна закінчиться за умови наявності усіх цих складових для справедливого миру. Зеленський додав, що перехід до дипломатичного вирішення конфлікту – не остаточне закінчення війни.

"Так у нас було. Пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково українського сходу, Донецької та Луганської областей. Так було і це призвело до повномасштабного вторгнення", – наголосив Зеленський.

Крім того, український лідер зазначив, що "в цей раз нам важливо вистояти до кінця".