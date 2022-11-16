Кирилл молодец, – Зеленский о прогнозах Буданова по поводу окончания войны

Глава украинской разведки Буданов обычно никогда не ошибается в своих прогнозах, в частности, о ходе войны. Именно поэтому глава государства считает его настоящим профессионалом.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не часто дает прогнозы, но когда это происходит, то можно быть уверенными почти на сто процентов в том, что они сбудутся. Вероятно, президент Владимир Зеленский разделяет эту позицию – это очевидно из слов, которые он озвучил на пресс-конференции 16 ноября, сообщает 24 канал.

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Что думает Буданов об окончании войны: оценка президента его слов

Один из самых главных прогнозов начальника разведки, ставшим реальностью, является предположение о том, когда Вооруженные Силы деоккупируют Херсон. Буданов накануне этого события заявлял, что это произойдет до конца ноября. Сейчас можно констатировать, что это правда.

Президент Зеленский отметил, что руководитель ГУР делает свои выводы на основе фактической информации, поэтому явлается специалистом.

Я обожаю слушать Буданова. Кирилл молодец, профессиональный человек. Мы понимаем, что есть выводы разведки на основе положения врага, его стабильности... Есть понимание (у Буданова – 24 канал), когда они (россияне – 24 канал) становились слабее и на основе этого можно делать те или иные выводы,

– отметил Зеленский.

Окончание войны зависит от ресурсов Украины

Кроме того, президент констатировал, что достаточно трудно дать четкий прогноз относительно того, когда наступит победа Украины, поскольку оккупанты меняют тактику и делают что-то неожиданное, скажем, заключают соглашения с Ираном.

Можно было делать одни выводы относительно окончания войны, это одни прогнозы, а потом ты понимаешь, что кто-то за спиной договорился, есть серьезный контракт,

– прокомментировал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине невыгодно затягивать войну, потому что ресурсы у нашего государства довольно ограничены. Конечно, Киев мог бы пожертвовать территориями страны ради условного "мира", но он избрал другой – правильный путь. Через такой выбор следует учитывать имеющийся у нашего государства ресурс. Именно от этого больше всего зависит окончание войны.

Напомним, глава разведки Буданов заявил, что наступает решающий период войны России против Украины. Нужно, чтобы каждый украинец был опорой для Вооруженных Сил.



Как осуществляются прогнозы Кирилла Буданова / Картинка 24 канала

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