Киевский фуникулер закрыли из-за ремонтных работ. Возобновить свою работу он должен уже 21 августа.

Ремонт является ежегодным, и проводится именно летом, потому что на июль-август приходится самый маленький пассажиропоток – до 2 тысяч пользователей в день. Об этом сообщил КП "Киевпастранс" на своей странице в фейсбук.

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В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4 тысячи пассажиров.

Что отремонтируют