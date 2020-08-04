Когда заработает фуникулер в Киеве: известна дата
Киевский фуникулер закрыли из-за ремонтных работ. Возобновить свою работу он должен уже 21 августа.
Ремонт является ежегодным, и проводится именно летом, потому что на июль-август приходится самый маленький пассажиропоток – до 2 тысяч пользователей в день. Об этом сообщил КП "Киевпастранс" на своей странице в фейсбук.
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В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4 тысячи пассажиров.
Что отремонтируют
- машинный, компрессорный и тиристорный залы.
- заменят шпалы;
- обновят контактную сеть;
- в вагонах подъемника заменят колеса и обшивку;
- проведут полный осмотр оборудования.