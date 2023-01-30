Завершение горячей фазы войны и большое контрнаступление ВСУ: прогноз Жданова

Абсолютно каждый украинец с нетерпением ждет Победы над врагом. И, по прогнозам экспертов, горячая фаза войны может завершиться уже в 2023 году.

Ранее предполагалось, что она завершится до лета этого года, и к этому времени войска Украины выйдут на границы 1991 года. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Количество вооружения имеет значение

Однако, по его мнению, такие события могут произойти ближе к осени текущего года, ведь это зависит, в частности, и от количества вооружений, предоставляемых западными партнерами Украины.

Потому что вооружения нам дают сейчас много, но не столько, сколько хотелось бы. Плюс медленно дают. Если бы это вооружение дали месяц – два назад, мы могли бы сегодня, до формирования Россией ударных наступательных группировок, провести контрнаступательную операцию,

– сказал Жданов.

Однако, поскольку "страны-партнеры не спешат с передачей нам вооружений", то подготовить свои войска имеет время не только Украина, но и наш враг. По мнению военного эксперта, украинцам нужно готовиться не к новому контрнаступлению, а к оборонной операции, которая может затянуться на несколько месяцев.

Контрнаступление затягивается

Если Украине удастся в обороне нанести оккупантам максимальные потери и понести минимальные потери, то после разгрома основных российских войск и перегруппировки можно будет переходить в контрнаступление. Так как переменных очень много, Олег Жданов затруднился назвать конкретное время, когда начнется контрнаступление Украины.

Дай Бог нам закончить оборонную операцию к началу лета. А летом может быть перегруппировка, может быть начало проведения контрнаступательной операции. Но опять же, если мы будем к этому моменту в состоянии ее проводить, если к этому моменту снова нам дадут комплект техники, которая позволит нам это проводить,

– сказал он.

Поэтому, по его словам, проведение контрнаступательных действий с возможным выходом на границы 1991 года возможно только в конце лета или в начале осени.

Как мобилизация в России повлияет на планы Украины

Также Олег Жданов подчеркнул, что на темпы проведения контрнаступательной операции влияет и успешность проведения мобилизационных мероприятий в самой стране-агрессоре. Так, Путин хочет собрать к лету еще 500 тысяч мобилизованных, а к зиме – миллион. Однако успехи оборонной операции Украины могут сломать эти планы.

Если мы громим эту первую волну в 300 тысяч, то вторая не соберется. Это очень важный момент, который нужно учитывать,

– подчеркнул эксперт.

А если этого сделать не удастся, то российская пропаганда "раздует это в пламя победы", что лишь подольет масло в идеологически накачанное общество России. А оно и так настроено на войну и готово идти на украинские пулеметы, а не против командования.