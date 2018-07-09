Когда и как депутаты должны решить проблему скандальной правки

Народные депутаты в четверг, 12 июля, должны решить проблему скандальной поправки к законопроекту про Антикоррупционный суд. А именно то, что дела, которые начали рассматривать в судах первой инстанции, там и будут заканчиваться, даже после создания Антикорсуда.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Теперь эту проблему должны исправить, чтобы все дела после создания Антикоррупционного суда, которые относятся к его юрисдикции, решали и рассматривали именно там. "В четверг мы уже можем рассмотреть во втором чтении заключительный законопроект, который касается судебной реформы", – подчеркнул председатель ВРУ Андрей Парубий.

Мошенническая власть также "пожульничала" законопроект, и тем самым просто пренебрегла украинское государство в глазах собственных людей, и в глазах международных партнеров. Я думаю, что в четверг власть это исправит, потому что МВФ очень четко сформулировал свои позиции,

– сказал председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Также на этой неделе, если профильный комитет успеет закончить подготовку документа, депутаты смогут провести промежуточное голосование по вопросу снятия депутатской неприкосновенности, что позволит им уже осенью полностью проголосовать за снятие такого депутатского иммунитета.

Приоритетными задачами парламента, которые должны быть решены как можно быстрее, является рассмотрение изменений в основной закон об ограничении депутатской неприкосновенности и окончательное завершение создания Антикоррупционного суда Украины. Мы готовы поддержать эти решения,

– заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Относительно ЦИК, то фракции продолжают стоять на своих позициях.

Напомним, что Центризбирком до сих пор не обновлен, как того требует законодательство. Народные депутаты не могут договориться, кого назначать. Уже даже перешли к угрозам и ультиматумам.