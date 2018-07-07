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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Шантаж БПП провалился, – эксперт

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Порошенко и БПП хотят иметь подконтрольную себе Центральную избирательную комиссию
Порошенко и БПП хотят иметь подконтрольную себе Центральную избирательную комиссию / 24 Канал

Широкая оппозиция, которая ситуативно образовалась в парламенте после демарша фракции БПП, не будет действенной, однако в ситуации "здесь и сейчас" откровенный шантаж, на который пошел "Блок Петра Порошенко", провалился.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Как отмечает эксперт, Порошенко и БПП хотят получить контроль над ЦИК, и это, конечно, очень не нравится их партнерам по коалиции и оппозиции. А демарш депутатов БПП, которые заявили, что не поддержат ни одного решения после провала голосования за обновление ЦИК, привел к противоположному результату. Во-первых, отмечает Дымов, тринадцать нелегитимных членов Центризбиркома ставят под сомнение сам орган. К тому же, отмечает он, достаточно посмотреть на имение его председателя Михаила Охендовского, чтобы понять, что собой представляет структура, которая подсчитывает голоса. ЦИК имеет влияние на ход выборов.

Во-вторых, широкая оппозиция, которая голосовала без БПП, еще более пестрая, чем коалиция.

Пропрезидентской силе демонстративно показали, что и без них могут решать вопросы. Но эта широкая оппозиция смогла принять только одно решение. Если они таким образом будут бороться против Порошенко, как в свое время делали "Батькивщина" и Партия регионов против Ющенко, то наступят на те же грабли, что Тимошенко и Янукович. Потому что с приближением выборов эта широкая оппозиция не сможет ничего принять. Поэтому проиграл весь парламент. Избиратели убедились, что интересы Украины для депутатов на втором плане,
– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, 5 июля в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Однако рассмотрение вопроса так и не произошло. Почти все фракции высказались против. Нардепы от "БПП" поставили ультиматум, что не будут участвовать в работе парламента, пока Рада не вернется к вопросу о ЦИК. В то же время вечернее заседание показало, что Рада может плодотворно работать и при отсутствии большинства депутатов крупнейшей фракции.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Блок Петра Порошенко Петр Порошенко ЦИК
Источник: 24 Канал
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