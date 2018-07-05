"Фишечки Порошенко": почему Верховная Рада не проголосовала за новый состав ЦИК

До выборов президента Украины меньше года, однако до сих пор не известно, кто будет определять правила игры. Речь о Центральной избирательной комиссии – органе, регламентирующему подготовку, проведение выборов и подсчет голосов.

От того, насколько члены ЦИК будут независимыми и объективными, будет зависеть ход голосования и в конце то, кто станет президентом. Но до сих пор Центризбирком не обновлен, как того требует законодательство. Народные депутаты не могут договориться, кого назначать. Уже даже перешли к угрозам и ультиматумам.

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На голосование сегодня, 5 июля, настроились только "Блок Петра Порошенко", "Самопомич", "Радикальная партия" и "Воля народа". Остальные были категорически против.

Президент страны должен выполнить свои конституционные обязательства и внести 13 кандидатур, где будут представлены все партии,

– отметил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев.

Назначить новых членов ЦИК возможно, если "Народный фронт" согласится голосовать. Они ставят вопрос ребром – или в обновленный ЦИК попадают представители от всех фракций и групп, и количество кандидатов не превышает количество вакантных мест, или же – голосования не будет.

А в настоящее время шесть кандидатов делегирует "БПП", трое – "Народный фронт", по одному – "Самопомич", "Батькивщина", "Радикальная партия", "Воля народа" и "Видродження". Без своего кандидата остался "Оппозиционный блок". Всего 14 кандидатов на 13 свободных мест.

"БПП" вышел со своим ультиматумом, отказавшись голосовать за один из законопроектов.

До момента, пока результативно не будет решено обновление состава Центральной избирательной комиссии "БПП" сегодня не принимает участия в заседании этой Верховной Рады,

– отметил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Народный фронт" свою позицию объясняют так: ПАСЕ определила, что в ЦИК должны попасть кандидаты от всех фракций.

"Конечно, мы можем скрутить им огромные дули. И сказать, что мы не хотим прислушаться к их стандартам и придерживаться их требований", – сказал народный депутат "Народного Фронта" Леонид Емец.

Если же Украина не соблюдает резолюции ПАСЕ, то ей, так же, как и России грозят санкции: лишение права голосования в ПАСЕ, запрет избирать судей в Европейский суд по правам человека.

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Впрочем, есть еще один "подводный камень" – "Народный фронт" уже не доверяет "БПП". И опасается, если состав ЦИК обновят, то Порошенко объявит досрочные парламентские выборы. Что очень даже ни как не на руку народнофронтовцам Потому что социологические исследования показывают – рейтинг партии Яценюка настолько низок, что в следующий созыв в таком же составе они не попадут.

Есть одна маниакальная фишечка у Петра Алексеевича – запустить все же процесс досрочных выборов,

– отметил внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

А еще парламент ярко продемонстрировал, что де-факто коалиции не существует. Разблокировать процесс под силу пока только лично Петру Порошенко, если отзовет двух кандидатов и внесет в список предложение "Оппозиционного блока".

Но судя по действиям его фракции в парламенте, гарант лишь обостряет проблему и даже если Петр Порошенко вдруг пойдет на уступки, то кандидат от "Оппозиционного блока" должен еще пройти собеседование в профильном комитете и во всех фракциях, а так же и спецпроверку, которая продолжается около месяца. А восьмая сессия заканчивается уже через неделю.

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Поэтому все равно – не успеют. Впрочем, и здесь решение есть. К концу сессии народные депутаты могут назначить двенадцать из тринадцати новых членов ЦИК. А однажды так сказать "доназначить" в начале следующей, потому что сентябрь – последний шанс обновить состав ЦИК, ведь по закону запрещено делать ротацию в Центральной избирательной комиссии за полгода до президентских или парламентских выборов. Но в то же время в августе-сентябре ЦИК должна объявить выборы в объединенных территориальных общинах. И власть может использовать это, чтобы снова отложить замену членов.

На самом деле я не вижу другого выхода, чем договариваться и принимать это решение до конца текущей сессии. Ведь если оно будет не принято, то следующий сценарий абсолютно понятен: конфронтация между фракциями коалиции конечная и вхождения в президентский избирательный процесс с действующей центральной избирательной комиссией,

– отметила координатор "Общественной сети "Опора"" Ольга Айвазовская.

Если так будет продолжаться месяц, то по закону Президент Украины будет иметь возможность распустить парламент и назначить досрочные выборы.