00:05
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 15°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
  • понеділок
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Фішечка Порошенка": чому Верховна Рада не проголосувала за новий склад ЦВК

187 Читать новость на русском

До виборів президента України менше року, проте досі не відомо, хто буде визначати правила гри. Мова про Центральну виборчу комісію – орган, який регламентує підготовку, проведення виборів та підрахунок голосів.

Від того, наскільки члени ЦВК будуть незалежними та об'єктивними, залежатиме хід голосування і врешті те, хто стане президентом. Але й досі Центрвиборчком не оновлений, як того вимагає законодавство. Народні депутати не можуть домовитися, кого призначати. Уже навіть перейшли до погроз та ультиматумів.

Читайте також: "Блок Петра Порошенка" висунув ультиматум щодо голосування за склад ЦВК

На голосування сьогодні, 5 липня, налаштувалися лише "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Радикальна партія" та "Воля народу". Решта була категорично проти.

Президент країни має виконати свої конституційні зобов'язання і внести 13 кандидатур, де будуть представлені всі партії,
– наголосив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Призначити нових членів ЦВК можливо, якщо "Народний фронт" погодиться голосувати. А вони ставлять питання руба – або до оновленого ЦВК потрапляють представники від усіх фракції та груп, і кількість кандидатів не перевищує кількість вакантних місць, або ж голосування не буде.

А на цей час шість кандидатів делегує "БПП", троє – "Народний фронт", по одному – "Самопоміч", "Батьківщина", "Радикальна партія", "Воля народу" та "Відродження". Без свого кандидата залишився "Опозиційний Блок". Усього 14 кандидатів на 13 вільних місць.

"БПП" вийшов із власним ультиматумом,відмовившись голосувати за жоден із законопроектів.

До моменту, поки результативно не буде вирішено оновлення складу центральної виборчої комісії "БПП" сьогодні не приймає участі в засіданні цієї Верховної Ради,
 – зазначив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Народний фронт" свою позицію пояснюють так: ПАРЄ визначила, що до ЦВК мають потрапити кандидати від усіх фракцій.

"Звичайно ми можемо скрутити їм величезні дулі. І сказати, що ми не хочемо дослухатися до їх стандартів і притримуватися їх вимог", – сказав народний депутат "Народного Фронту" Леонід Ємець.

Якщо ж Україна не дотримується резолюції ПАРЄ, то їй, так само, як і Росії загрожують санкції : позбавлення права голосування в ПАРЄ, заборона обирати суддів до Європейського суду з прав людини.

Читайте також: Депутати від "БПП" влаштували демарш у Раді: без них назбиралось 240 голосів

Втім є ще один "підводний камінь" – "Народний фронт" вже не довіряє "БПП". І побоюються, якщо склад ЦВК оновлять, то Порошенко оголосить дострокові парламентські вибори. Що аж ні як не на руку народнофронтівцям, Бо соціологічні дослідження показують – рейтинг партії Яценюка настільки низький, що до наступного скликання у такому ж складі вони не потраплять.

Є одна маніакальна фішечка у Петра Олексійовича – запустити все ж таки процес дострокових виборів,
– наголосив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

А ще парламент яскраво продемонстрував, що де-факто коаліції не існує. Розблокувати процес під силу наразі лише особисто Петру Порошенку, якщо відкличе двох кандидатів і внесе до списку пропозицію "Опозиційного блоку".

Але судячи з дій його фракції у парламенті, гарант лише загострює проблему і навіть, якщо Петро Порошенко раптом піде на поступки, то кандидат від "Опозиційного блоку" має ще пройти співбесіду в профільному комітеті та у всіх фракціях, а ще й спецперевірку, яка триває близько місяця. А восьма сесія закінчується вже за тиждень.

Читайте також: БПП і "Народному фронту" не вигідна нова ЦВК, – експерт

Тож все одно – не встигнуть. Втім і тут рішення є. До кінця сесії народні депутати можуть призначити дванадцять з тринадцяти нових членів ЦВК. А одного так би мовити "допризначити" на початку наступної, бо вересень – останній шанс оновити склад ЦВК, адже за законом заборонено робити ротацію у Центральній виборчій комісії за півроку до президентських чи парламентських виборів. Але водночас у серпні–вересні ЦВК має оголосити вибори до об'єднаних територіальних громад. І влада може використати це, аби знову відтермінувати заміну членів.

Насправді я не бачу іншого виходу, ніж домовлятися і приймати це рішення до кінця поточної сесії. Адже якщо воно буде не прийнято, то наступний сценарій абсолютно зрозумілий: конфронтація між фракціями коаліції кінцева і входження в президентський виборчий процес з чинної центральною виборчою комісією,
 – зазначила координаторка "Громадської мережі "Опора"" Ольга Айвазовська.

Якщо так триватиме місяць, то за законом Президент України матиме можливість розпустити парламент і призначити позачергові вибори.

Автор: Анастасія Кримова, Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ЦВК Блок Петра Порошенка ВО Батьківщина Опозиційний блок Народний фронт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 5 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
5 липня, 22:16 Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
2178
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
5 липня, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 98
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
5 липня, 21:30 У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
Ірина Шиба 768
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
336
У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
5 липня, 21:01 У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
Іван Вербицький 857
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук