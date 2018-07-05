"Фішечка Порошенка": чому Верховна Рада не проголосувала за новий склад ЦВК

До виборів президента України менше року, проте досі не відомо, хто буде визначати правила гри. Мова про Центральну виборчу комісію – орган, який регламентує підготовку, проведення виборів та підрахунок голосів.

Від того, наскільки члени ЦВК будуть незалежними та об'єктивними, залежатиме хід голосування і врешті те, хто стане президентом. Але й досі Центрвиборчком не оновлений, як того вимагає законодавство. Народні депутати не можуть домовитися, кого призначати. Уже навіть перейшли до погроз та ультиматумів.

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На голосування сьогодні, 5 липня, налаштувалися лише "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Радикальна партія" та "Воля народу". Решта була категорично проти.

Президент країни має виконати свої конституційні зобов'язання і внести 13 кандидатур, де будуть представлені всі партії,

– наголосив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Призначити нових членів ЦВК можливо, якщо "Народний фронт" погодиться голосувати. А вони ставлять питання руба – або до оновленого ЦВК потрапляють представники від усіх фракції та груп, і кількість кандидатів не перевищує кількість вакантних місць, або ж голосування не буде.

А на цей час шість кандидатів делегує "БПП", троє – "Народний фронт", по одному – "Самопоміч", "Батьківщина", "Радикальна партія", "Воля народу" та "Відродження". Без свого кандидата залишився "Опозиційний Блок". Усього 14 кандидатів на 13 вільних місць.

"БПП" вийшов із власним ультиматумом,відмовившись голосувати за жоден із законопроектів.

До моменту, поки результативно не буде вирішено оновлення складу центральної виборчої комісії "БПП" сьогодні не приймає участі в засіданні цієї Верховної Ради,

– зазначив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Народний фронт" свою позицію пояснюють так: ПАРЄ визначила, що до ЦВК мають потрапити кандидати від усіх фракцій.

"Звичайно ми можемо скрутити їм величезні дулі. І сказати, що ми не хочемо дослухатися до їх стандартів і притримуватися їх вимог", – сказав народний депутат "Народного Фронту" Леонід Ємець.

Якщо ж Україна не дотримується резолюції ПАРЄ, то їй, так само, як і Росії загрожують санкції : позбавлення права голосування в ПАРЄ, заборона обирати суддів до Європейського суду з прав людини.

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Втім є ще один "підводний камінь" – "Народний фронт" вже не довіряє "БПП". І побоюються, якщо склад ЦВК оновлять, то Порошенко оголосить дострокові парламентські вибори. Що аж ні як не на руку народнофронтівцям, Бо соціологічні дослідження показують – рейтинг партії Яценюка настільки низький, що до наступного скликання у такому ж складі вони не потраплять.

Є одна маніакальна фішечка у Петра Олексійовича – запустити все ж таки процес дострокових виборів,

– наголосив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

А ще парламент яскраво продемонстрував, що де-факто коаліції не існує. Розблокувати процес під силу наразі лише особисто Петру Порошенку, якщо відкличе двох кандидатів і внесе до списку пропозицію "Опозиційного блоку".

Але судячи з дій його фракції у парламенті, гарант лише загострює проблему і навіть, якщо Петро Порошенко раптом піде на поступки, то кандидат від "Опозиційного блоку" має ще пройти співбесіду в профільному комітеті та у всіх фракціях, а ще й спецперевірку, яка триває близько місяця. А восьма сесія закінчується вже за тиждень.

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Тож все одно – не встигнуть. Втім і тут рішення є. До кінця сесії народні депутати можуть призначити дванадцять з тринадцяти нових членів ЦВК. А одного так би мовити "допризначити" на початку наступної, бо вересень – останній шанс оновити склад ЦВК, адже за законом заборонено робити ротацію у Центральній виборчій комісії за півроку до президентських чи парламентських виборів. Але водночас у серпні–вересні ЦВК має оголосити вибори до об'єднаних територіальних громад. І влада може використати це, аби знову відтермінувати заміну членів.

Насправді я не бачу іншого виходу, ніж домовлятися і приймати це рішення до кінця поточної сесії. Адже якщо воно буде не прийнято, то наступний сценарій абсолютно зрозумілий: конфронтація між фракціями коаліції кінцева і входження в президентський виборчий процес з чинної центральною виборчою комісією,

– зазначила координаторка "Громадської мережі "Опора"" Ольга Айвазовська.

Якщо так триватиме місяць, то за законом Президент України матиме можливість розпустити парламент і призначити позачергові вибори.