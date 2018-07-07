08:54
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
  • вівторок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Шантаж БПП провалився, – експерт

708 Читать новость на русском
Порошенко і БПП хочуть мати підконтрольну собі Центральну виборчу комісію
Порошенко і БПП хочуть мати підконтрольну собі Центральну виборчу комісію / 24 Канал

Широка опозиція, яка ситуативно утворилася в парламенті після демаршу фракції БПП, не буде дієвою, однак в ситуації "тут і зараз" відвертий шантаж, на який пішов "Блок Петра Порошенка", провалився.

Таку думку 24 каналу висловив директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Читайте також: "Фішечка Порошенка": чому Верховна Рада не проголосувала за новий склад ЦВК

Як зауважує експерт, Порошенко і БПП хочуть отримати контроль над ЦВК, і це, звичайно, дуже не подобається їхнім партнерам по коаліції і опозиції. А демарш депутатів БПП, які заявили, що не підтримають жодного рішення після провалу голосування за оновлення ЦВК, призвів до протилежного результату. По-перше, зазначає Димов, тринадцять нелегітимних членів Центрвиборчкому ставлять під сумнів сам орган. До того ж, наголошує він, достатньо подивитися на маєток його голови Михайла Охендовського, щоб зрозуміти, що собою представляє структура, яка підраховує голоси. ЦВК має вплив на хід виборів.

По-друге, широка опозиція, яка голосувала без БПП, ще більш строката, ніж коаліція.

Пропрезидентській силі демонстративно показали, що і без них можуть вирішувати питання. Але ця широка опозиція змогла прийняти тільки одне рішення. Якщо вони таким чином боротимуться проти Порошенка, як свого часу робили "Батьківщина" і Партія регіонів проти Ющенка, то наступлять на ті ж граблі, що Тимошенко і Янукович. Тому що з наближенням виборів ця широка опозиція не зможе нічого ухвалити. Тому програв весь парламент. Виборці пересвідчилися, що інтереси України для депутатів на другому плані,
– підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, 5 липня у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Проте розгляду питання так і не відбулось. Майже всі фракції висловились проти. Нардепи від "БПП" поставили ультиматум, що не братимуть участі у роботі парламенту, поки Рада не повернеться до питання про ЦВК. Водночас вечірнє засідання показало, що Рада може плідно працювати і за відсутності більшості депутатів найбільшої фракції.

Теги: Новини України Новини політики Блок Петра Порошенка Верховна Рада Петро Порошенко ЦВК
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
6 липня, 22:57 Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
1071
Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
6 липня, 22:01 Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
3408
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 1419
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 821
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1626
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук