Шантаж БПП провалився, – експерт

Широка опозиція, яка ситуативно утворилася в парламенті після демаршу фракції БПП, не буде дієвою, однак в ситуації "тут і зараз" відвертий шантаж, на який пішов "Блок Петра Порошенка", провалився.

Таку думку 24 каналу висловив директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Читайте також: "Фішечка Порошенка": чому Верховна Рада не проголосувала за новий склад ЦВК

Як зауважує експерт, Порошенко і БПП хочуть отримати контроль над ЦВК, і це, звичайно, дуже не подобається їхнім партнерам по коаліції і опозиції. А демарш депутатів БПП, які заявили, що не підтримають жодного рішення після провалу голосування за оновлення ЦВК, призвів до протилежного результату. По-перше, зазначає Димов, тринадцять нелегітимних членів Центрвиборчкому ставлять під сумнів сам орган. До того ж, наголошує він, достатньо подивитися на маєток його голови Михайла Охендовського, щоб зрозуміти, що собою представляє структура, яка підраховує голоси. ЦВК має вплив на хід виборів.

По-друге, широка опозиція, яка голосувала без БПП, ще більш строката, ніж коаліція.

Пропрезидентській силі демонстративно показали, що і без них можуть вирішувати питання. Але ця широка опозиція змогла прийняти тільки одне рішення. Якщо вони таким чином боротимуться проти Порошенка, як свого часу робили "Батьківщина" і Партія регіонів проти Ющенка, то наступлять на ті ж граблі, що Тимошенко і Янукович. Тому що з наближенням виборів ця широка опозиція не зможе нічого ухвалити. Тому програв весь парламент. Виборці пересвідчилися, що інтереси України для депутатів на другому плані,

– підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, 5 липня у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Проте розгляду питання так і не відбулось. Майже всі фракції висловились проти. Нардепи від "БПП" поставили ультиматум, що не братимуть участі у роботі парламенту, поки Рада не повернеться до питання про ЦВК. Водночас вечірнє засідання показало, що Рада може плідно працювати і за відсутності більшості депутатів найбільшої фракції.