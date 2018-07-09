Коли та як депутати мають вирішити проблему скандальної правки

Народні депутати в четвер, 12 липня, мають вирішити проблему скандальної правки до законопроекту про Антикорупційний суд. А саме те, що справи, які почали розглядати в судах першої інстанції, там і будуть закінчуватися, навіть після створення Антикорсуду.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Тепер цю проблему мають виправити, аби всі справи після створення Антикорупційного суду, які належать до його юрисдикції, вирішували і розглядали саме там. "У четвер ми вже можемо розглянути в другому читанні заключний законопроект, який стосується судової реформи", – наголосив голова ВРУ Андрій Парубій.

Шахрайська влада також "пошахрувала" законопроект, і тим самим просто зневажила українську державу в очах власних людей, і в очах міжнародних партнерів. Я думаю, що в четвер влада це виправить, тому що МВФ дуже чітко сформулював свої позиції,

– сказав голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Також цього тижня, якщо профільний комітет встигне закінчити підготовку документу, депутати зможуть провести проміжне голосування у питанні зняття депутатської недоторканості, що дозволить їм вже восени повністю проголосувати за зняття такого депутатського імунітету.

Пріоритетними завданнями парламенту, які мають бути вирішені якнайшвидше, є розгляд змін в основний закон щодо обмежень депутатської недоторканості та остаточне завершення створення Антикорупційного суду України. Ми готові підтримати ці рішення,

– заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Щодо ЦВК, то фракції продовжують стояти на своїх позиціях.

Нагадаємо, що Центрвиборчком досі не оновлений, як того вимагає законодавство. Народні депутати не можуть домовитися, кого призначати. Уже навіть перейшли до погроз та ультиматумів.