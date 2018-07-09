15:41
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Коли та як депутати мають вирішити проблему скандальної правки

196 Читать новость на русском

Народні депутати в четвер, 12 липня, мають вирішити проблему скандальної правки до законопроекту про Антикорупційний суд. А саме те, що справи, які почали розглядати в судах першої інстанції, там і будуть закінчуватися, навіть після створення Антикорсуду.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Шантаж БПП провалився, – експерт

Тепер цю проблему мають виправити, аби всі справи після створення Антикорупційного суду, які належать до його юрисдикції, вирішували і розглядали саме там. "У четвер ми вже можемо розглянути в другому читанні заключний законопроект, який стосується судової реформи", – наголосив голова ВРУ Андрій Парубій.

Шахрайська влада також "пошахрувала" законопроект, і тим самим просто зневажила українську державу в очах власних людей, і в очах міжнародних партнерів. Я думаю, що в четвер влада це виправить, тому що МВФ дуже чітко сформулював свої позиції,
– сказав голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Також цього тижня, якщо профільний комітет встигне закінчити підготовку документу, депутати зможуть провести проміжне голосування у питанні зняття депутатської недоторканості, що дозволить їм вже восени повністю проголосувати за зняття такого депутатського імунітету.

Пріоритетними завданнями парламенту, які мають бути вирішені якнайшвидше, є розгляд змін в основний закон щодо обмежень депутатської недоторканості та остаточне завершення створення Антикорупційного суду України. Ми готові підтримати ці рішення,
– заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Щодо ЦВК, то фракції продовжують стояти на своїх позиціях. 

Нагадаємо, що Центрвиборчком досі не оновлений, як того вимагає законодавство. Народні депутати не можуть домовитися, кого призначати. Уже навіть перейшли до погроз та ультиматумів.

Теги: Новини України Новини політики Законопроект Антикорупційний суд Верховна Рада ЦВК Олег Березюк Артур Герасимов Андрій Парубій
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук