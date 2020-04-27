Продуктовые рынки смогут заработать 1 мая, – Зеленский

Уже в пятницу, 1 мая, в Украине могут заработать продовольственные рынки. Однако, произойдет это только при условии соблюдения всех правил безопасности.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время видеообращения 27 апреля. Он отметил, что работа продовольственных рынков – это важный вопрос. Поскольку речь идет о рабочих местах и ​​заработке граждан, в частности малых фермеров, передает 24 канал.

К теме Зеленский обратился к украинцам: главные тезисы

Зеленский напомнил, что на ближайшем заседании в среду, 29 апреля, правительство рассмотрит возможность открытия рынков.

Считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу, 1 мая, рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть, только при условии соблюдения всех правил безопасности,

– сказал украинский президент.

В то же время он подчеркнул, хотя это и важный вопрос, но жизнь и здоровье украинцев – превыше всего. Это касается и тех граждан, которые находятся в Украине, и тех, которые сейчас находятся за рубежом.

Обратите внимание Украина может полностью выйти из карантина быстрее, чем планировали, – Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 27 апреля: смотрите видеообращение Зеленского

Что известно об открытии продуктовых рынков в Украине: коротко