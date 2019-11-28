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      Когда показал документы Милованову, у него волосы дыбом встали, – Садовый о деле против него

      88 Читати новину українською
      Андрей Садовый / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что встречался с премьер-министром Алексеем Гончаруком относительно дела против него, и тот передал рассмотрение вопроса министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

      Об этом Садовый заявил в эфире 24 канала в программе "Политанатомия".

      К теме: Плевок в лицо САП, – эксперт об уменьшении залога Садовому

      Мэра Львова обвиняют в превышении власти за то, что он якобы задешево продал иностранному инвестору, компании СТР, землю под обязательство построить там современную промзону – индустриальный парк.

      По словам Садового, примерно месяц назад (вероятно, речь идет про октябрь 2019) у него была встреча с премьер-министром, чтобы объяснить абсурдность дела против него. А Гончарук в свою очередь поручил разобраться с вопросом министру развития экономики Милованову.

      Я сегодня был у Милованова. Я ему когда показал все оригиналы документов, у него волосы дыбом встали. Он сразу собрал заместителей. Я думаю, что импульс пойдет очень серьезный, потому что это дело со стороны Сапа – это удар по имиджу государства, президента и премьера,
      – подчеркнул городской голова Львова.

      По его словам, власть повсюду подчеркивает, что в Украину должны заходить инвесторы. Однако это дело полностью противоречит этому. Компания СТР одна из топовых лидеров, и это может стать негативным сигналом для других инвесторов.

      Что известно о деле САП относительно Садового

      САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Обильном под Львовом 21 ноября.

      ► В целом, это старое производство, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру, когда ее возглавлял Юрий Луценко. В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю. Цена была 54 миллиона гривен. По мнению прокуроров, это должно составлять 140 миллионов гривен.

      ► Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать. Относительно обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю. Мэр Львова отметил, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

      ► По словам Андрея Садового, компания СТР до сих пор ждет возможности начать свою работу, они готовы были вложить 50 млн евро и построить 3 тыс раб мест. прокуроры требовали залог 50 млн.

      Они просто имеют уважение и ожидают, что завтра появится окно возможностей,
      – отметил мэр Львова.

      ► В заключении Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, которая в 50 раз меньше той, о которой клопатали в САП.

      К словам, компания была готова вложить в парк 50 миллионов евро и создать 3 тысячи рабочих мест. Больше об индустриальном парке во Львове читайте по ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики САП Антикоррупционный суд Новости Львова Инвестиции Андрей Садовой Алексей Гончарук Тимофей Милованов
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