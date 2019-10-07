Когда поляки смогут путешествовать в США без виз: известны сроки

Американский президент Дональд Трамп еще на прошлой неделе позволил включить Польшу в американскую программу отмены виз. В то же время посол США в Польше Джорджет Мосхабер выразила убеждение, что американская сторона успеет завершить все необходимые для старта безвиза процедуры уже до конца текущего года.

Таким образом граждане Польши смогут путешествовать без виз на "родину демократии" уже с 1 января 2020 года, сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление госпожи посла.

Детали: США отменяют визы для граждан Польши

Я уверена, что мы сделаем это не позднее конца года. Возможно, удастся и раньше, но я не люблю обещать вещи, в которых я не абсолютно уверенна. Поэтому мы сделаем это до конца года. Поэтому 2020 год будет годом, когда поляки смогут путешествовать между Польшей и Соединенными Штатами без виз,

– заверила Джорджет Мосхабер.

Для старта безвиза американцам осталось завершить подготовку компьютерных систем для соответствующего нововведения и решить некоторые административные процедуры, связанные с введением безвиза.

Что предполагает "американская мечта" поляков?

Поляки смогут путешествовать в США без виз только при условии кратковременной туристической или деловой поездки – сроком до 90 суток в течение половины года. На аналогичных условиях, например, украинцы могут без виз путешествовать в Польшу или другие страны Европейского Союза.

Однако при любых других условиях граждане Польши – например, для более длительной поездки – и в дальнейшем будут вынуждены обращаться за американской визой.

"Если кто-то захочет выехать на более 90 дней, поехать на студенческий обмен, на что угодно, что не является туристической поездкой или коротким деловым визитом, вам все равно понадобится виза – студенческая или специальная деловая. Но если речь идет о поездке до 90 дней, то все, что вам нужно сделать – это зарегистрироваться в интернете и ждать, когда придет разрешение", – пояснила Мосхабер.

Какие еще шаги осуществляются для сближения американо-польских отношений?

Отмена виз – не единственный шаг к сближению США и Польши. В частности, Вашингтон намерен расширить присутствие американских солдат в стране.



Трамп и Дуда уже даже подписали декларацию о наращивании сотрудничества в сфере обороны. Теперь в Польшу прибудут еще 1000 военных США. Вероятно приедут они с военных баз, расположенных в других европейских странах.