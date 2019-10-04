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      США отменяют визы для граждан Польши

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      США отменяют визы для граждан Польши
      / Иллюстративное фото

      Президент США Дональд Трамп официально позволил включить Польшу в американскую программу отмены виз. Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

      Отмену виз Трамп для граждан польши Трмап анонсировал еще в прошлом месяце, об этом сообщает польское издание PAP.

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      За некоторое время до этого процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3%. Таково необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.

      Польские СМИ уже назвали это решение Трампа историческим. Они также сообщают, что об этом американский лидер должен объявить во время своего визита в Польшу, который должен был начаться 31 августа.

      Тогда Трамп должен был принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако американский президент отказался от поездки из-за надвигающегося на США урагана "Дориан".

      Какие отношения между Польшей и США?

      Вице-президент США Майк Пенс после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, когда среди прочего обсуждали и вопрос отмены виз, очень положительно оценил отношения между двумя странами. Тогда он сказал, что американо-польский альянс никогда не был таким сильным, как сегодня.

      Отмена виз – не единственный шаг к сближению США и Польши. В частности, Вашингтон намерен расширить присутствие американских солдат в стране. Так, Трамп и Дуда уже подписали декларацию о наращивании сотрудничества в сфере обороны. Теперь в Польшу прибудут еще 1000 военных США. Вероятно, приедут они с военных баз, расположенных в других европейских странах

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Анджей Дуда Новости Польши
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