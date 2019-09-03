Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом дал понять, что Польша против идеи возвращения России к формату G8.

Президент Польши отметил, что Россия в последние годы предпринимает шаги, по которым никто, кто уважает международное право, не может относиться безразлично, сообщил телеканал TVN24.

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Если мы посмотрим на то, как в последние годы ведет себя Россия, то сможем четко сказать, что некоторые реализует свои имперские амбиции за счет изменения границ, через военное нападение – а это произошло в 2008 году в Грузии, это произошло в 2014 году в Украине... сегодня Украина не имеет контроля над своими территориями, и это ситуация, в Европе никогда не должна была произойти,

– заявил Дуда.

Он добавил, что формула "business as usual" ( "дела, как всегда" – 24 канал) с Россией сейчас невозможна.

"Я не думаю, что это приемлемо. Это моя позиция, и я не стыжусь этого выразить", – отметил Дуда.

Обратите внимание! G7 – это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. "Большая семерка" сформировалась в 1976 году. В этом году обсудили агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-специального статуса Кашмира.

Кто "за", а кто "против" возвращения России в G8?

Инициатором идеи якобы был Макрон, а Трамп - поддержал. В то же время правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России в формат стран G8.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу готовность занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата в "Большую восьмерку" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину . В то же время возврат России к встрече мировых лидеров – недопустимо.

Почему все говорят о возможном возвращении России к G7?Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.



В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.



Впрочем по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров преждевременно.