09:38
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В Польше высказались против восстановления формата G8 с участием РФ

      64 Читати новину українською
      Анджей Дуда
      Анджей Дуда / Фото из открытых источников

      Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом дал понять, что Польша против идеи возвращения России к формату G8.

      Президент Польши отметил, что Россия в последние годы предпринимает шаги, по которым никто, кто уважает международное право, не может относиться безразлично, сообщил телеканал TVN24.

      Читайте также: Почему Германия просила прощения у Польши: заявление президента Штайнмайера

      Если мы посмотрим на то, как в последние годы ведет себя Россия, то сможем четко сказать, что некоторые реализует свои имперские амбиции за счет изменения границ, через военное нападение – а это произошло в 2008 году в Грузии, это произошло в 2014 году в Украине... сегодня Украина не имеет контроля над своими территориями, и это ситуация, в Европе никогда не должна была произойти,
      – заявил Дуда.

      Он добавил, что формула "business as usual" ( "дела, как всегда" – 24 канал) с Россией сейчас невозможна.

      "Я не думаю, что это приемлемо. Это моя позиция, и я не стыжусь этого выразить", – отметил Дуда.

      Обратите внимание! G7 – это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. "Большая семерка" сформировалась в 1976 году. В этом году обсудили агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-специального статуса Кашмира.

      Кто "за", а кто "против" возвращения России в G8?

      Инициатором идеи якобы был Макрон, а Трамп - поддержал. В то же время правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России в формат стран G8.

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу готовность занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата в "Большую восьмерку" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

      Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возврат России к встрече мировых лидеров – недопустимо.

      Почему все говорят о возможном возвращении России к G7?Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

      В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.

      Впрочем по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров преждевременно.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 3 сентября: резкое похолодание на Западе и жара на Востоке
      сегодня
      735
      Теги: Новости России Новости политики G7 Анджей Дуда Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      893
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1000
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук