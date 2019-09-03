У Польщі висловилися проти відновлення формату G8 за участі РФ

Президент Польщі Анджей Дуда піж час зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом дав зрозуміти, що Польща проти ідеї повернення Росії до формату G8.

Президент Польщі зазначив, що Росія упродовж останніх років здійснює кроки, щодо яких ніхто, хто шанує міжнародне право, не може ставитися байдуже, повідомив телеканал TVN24.

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Читайте також: Якщо ми подивимося на те, як в останні роки поводить себе Росія, то зможемо чітко сказати, що дехто реалізує свої імперські амбіції за рахунок зміни кордонів, через військовий напад – а це сталося в 2008 році в Грузії, це сталося в 2014 році в Україні... сьогодні Україна не має контролю над своїми територіями, і це ситуація, яка в Європі ніколи не повинна була статися,

– заявив Дуда.

Він додав, що формула "business as usual" ("справи, як завжди" – 24 канал) з Росією зараз неможлива.

"Я не думаю, що це прийнятно. Це моя позиція, і я не соромлюся цього висловити", – зазначив Дуда.

Зверніть увагу! Саміт G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада. "Велика сімка" сформувалася у 1976 році. Цьогоріч обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру.

Хто "за", а хто "проти" повернення Росії в G8?

Ініціатором ідеї начебто був Макрон, а Трамп – підтримав. Водночас уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну . Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Чому усі говорять про можливе повернення Росії до G7?Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.



Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Зокрема, одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп .



Втім за результатами саміту лідери дійшли згоди , що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів є передчасним.