01:59
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У Польщі висловилися проти відновлення формату G8 за участі РФ

      11
      Анджей Дуда
      Анджей Дуда / Фото з відкритих джерел

      Президент Польщі Анджей Дуда піж час зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом дав зрозуміти, що Польща проти ідеї повернення Росії до формату G8.

      Президент Польщі зазначив, що Росія упродовж останніх років здійснює кроки, щодо яких ніхто, хто шанує міжнародне право, не може ставитися байдуже, повідомив телеканал TVN24.

      Читайте також: Чому Німеччина просила вибачення у Польщі: заява президента Штайнмаєра

      Читайте також: Якщо ми подивимося на те, як в останні роки поводить себе Росія, то зможемо чітко сказати, що дехто реалізує свої імперські амбіції за рахунок зміни кордонів, через військовий напад – а це сталося в 2008 році в Грузії, це сталося в 2014 році в Україні... сьогодні Україна не має контролю над своїми територіями, і це ситуація, яка в Європі ніколи не повинна була статися,
      – заявив Дуда.

      Він додав, що формула "business as usual" ("справи, як завжди" – 24 канал) з Росією зараз неможлива.

      "Я не думаю, що це прийнятно. Це моя позиція, і я не соромлюся цього висловити", – зазначив Дуда.

      Зверніть увагу! Саміт G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада. "Велика сімка" сформувалася у 1976 році. Цьогоріч обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру.

      Хто "за", а хто "проти" повернення Росії в G8?

      Ініціатором ідеї начебто був Макрон, а Трамп – підтримав. Водночас уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8.

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

      Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

      Чому усі говорять про можливе повернення Росії до G7?Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.

      Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Зокрема, одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп.

      Втім за результатами саміту лідери дійшли згоди, що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів є передчасним.

      blog_ava
      Ердоган сфотографувався на тлі "загарбницької" мапи Туреччини: чиї території присвоїли – фото
      2 вересня
      3741
      Теги: Новини політики Новини Польщі Анджей Дуда Новини Росії G7
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сьогодні , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 209
      Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"
      2 вересня , 19:28 Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"
      3011
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      2 вересня , 17:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      2550
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбивають активістів
      2 вересня , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбивають активістів
      Дмитро Гнап 266
      Головні новини 2 вересня: закрите засідання Кабміну та кого з українців знайшли у "Лефортово"
      2 вересня , 22:52 Головні новини 2 вересня: закрите засідання Кабміну та кого з українців знайшли у "Лефортово"
      878
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук