США скасовують візи для громадян Польщі

Президент США Дональд Трамп фіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз. Тепер поляки зможуть перебувати у США з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Скасування віз Трамп для громадян польщі Трмап анонсував ще минулого місяця, про це повідомляє польске видання PAP.

За деякий час до цього відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3%. Такою є необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.

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