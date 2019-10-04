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      США скасовують візи для громадян Польщі

      41 Читать новость на русском
      США скасовують візи для громадян Польщі
      / Ілюстративне фото

      Президент США Дональд Трамп фіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз. Тепер поляки зможуть перебувати у США з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

      Скасування віз Трамп для громадян польщі Трмап анонсував ще минулого місяця, про це повідомляє польске видання PAP. 

      За деякий час до цього відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3%. Такою є необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.

      Новина доповнюється... 

       

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      Теги: Новини політики
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